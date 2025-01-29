Схему московского метро перевели на китайский

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

На экранах в столичном метро будет демонстрироваться схема подземки на китайском языке. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Схема московского метро переведена на китайский язык. Она может появиться на интерактивных экранах в метро. Там можно будет увидеть в ближайшее время отдельные разделы, в которых мы можем построить маршруты на китайском для наших гостей и тех людей, которые интересуются китайским языком», — рассказал чиновник (цитата по АГН «Москва»).

В среду, 29 января, на столичной Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд, посвященный празднованию китайского Нового года. На церемонии впервые показали и схему подземки на китайском языке. Выбрать язык можно в настройках интерактивного экрана.

В 2024 и 2025 годах проходят «перекрестные» годы Китая и России, соответствующее распоряжение подписал в мае прошлого года президент Владимир Путин в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и СССР. В России запланировано порядка 230 мероприятий, посвященных Китаю, сообщало Министерство культуры.

Наступление нового года по китайскому календарю в 2025-м празднуется 29 января. Праздник приурочен ко второму новолунию после зимнего солнцестояния. Торжества длятся порядка двух недель: они начинаются в первый день первого месяца китайского календаря и заканчиваются Праздником фонарей. В праздничные дни принято собираться семьями на традиционный ужин.