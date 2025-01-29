В московском Ельцин-центре открылась фотовыставка в честь Наины Ельциной

Выставка фотографий Марии Юмашевой «Моя бабушка – первая леди» в филиале «Ельцин-центра» (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва») Выставка фотографий Марии Юмашевой «Моя бабушка – первая леди» в филиале «Ельцин-центра» (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва») Выставка фотографий Марии Юмашевой «Моя бабушка – первая леди» в филиале «Ельцин-центра» (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва») Выставка фотографий Марии Юмашевой «Моя бабушка – первая леди» в филиале «Ельцин-центра» (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва») Выставка фотографий Марии Юмашевой «Моя бабушка – первая леди» в филиале «Ельцин-центра» (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва») Выставка фотографий Марии Юмашевой «Моя бабушка – первая леди» в филиале «Ельцин-центра» (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

В филиале Ельцин-центра в Москве открылась фотовыставка «Моя бабушка — первая леди» Марии Юмашевой, внучки первого президента России Бориса Ельцина. Об этом говорится в сообщении на сайте центра.

Выставка посвящена Наине Ельциной. Экспозиция будет открыта до 1 марта.

Идея выставки появилась у Юмашевой после фотосессии Ельциной для журнала Marie Claire, говорится в анонсе. Сделанные для издания снимки дополнили новыми, в результате чего и получилась экспозиция, пояснили в пресс-службе центра.

«Бабушка не любит сниматься, для нее улыбнуться на камеру — мучение, она чувствует в этом какую-то фальшь. Но удивительным образом она легко дала добро», — ранее рассказала Юмашева в беседе с Marie Claire.

Фоторепортаж «Семейный альбом: как живет бывшая первая леди России Наина Ельцина» в Marie Claire вышел в ноябре 2024 года. В нем показаны семь историй из жизни 92-летней вдовы первого президента страны, которые написала и проиллюстрировала для журнала Юмашева.

К примеру, Наина Ельцина рассказала, что не мечтала быть первой леди России и выходила замуж за строителя — «самого красивого и статного парня факультета». По ее словам, наиболее счастливым днем в супружеской жизни для нее стало 31 декабря 1999 года, когда Ельцин объявил о своей отставке.

Борис Ельцин занимал пост президента России с 1991 по 1999 год. Политик умер 23 апреля 2007 года в возрасте 77 лет в результате остановки сердца.