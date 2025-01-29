Прилетевшая в Чучково мигающая коробка оказалась метеорологическим зондом
В селе Чучково Рязанской области приземлилась на парашюте мигающая коробка, которая оказалась метеорологическим зондом. Об этом сообщает сайт «Издательство «Пресса».
По информации издания, местные жители обнаружили «непонятный светящийся объект» на деревьях, растущих при въезде на Линейную улицу. К месту происшествия были вызваны экстренные службы и военные специалисты, сотрудники полиции перекрыли проезд на улицу.
«К 12:00 стало известно, что неопознанный объект — это метеорологический зонд. Оцепление сняли», — написала «Пресса».
Как рассказал изданию замглавы администрации Максим Копейкин, к зонду прикреплены измерительные датчики температуры и давления и другие приборы. По его словам, аналогичный случай произошел в декабре 2024 года: тогда метеозонд таким же образом зацепился за дерево.
В ноябре 2024 года жители Казани увидели в небе светящийся объект, который при движении оставил за собой заметный «хвост». Старший научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Василий Румянцев сообщил РБК, что над городом пролетел вошедший в атмосферу Земли искусственный космический объект.
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