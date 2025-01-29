 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Прилетевшая в Чучково мигающая коробка оказалась метеорологическим зондом

«Мигающая коробка» прилетела на парашюте в рязанское село Чучково
Упавший метеорологический&nbsp;зонд&nbsp;в Чучково
Упавший метеорологический зонд в Чучково (Фото: ryazpressa / Telegram)

В селе Чучково Рязанской области приземлилась на парашюте мигающая коробка, которая оказалась метеорологическим зондом. Об этом сообщает сайт «Издательство «Пресса».

По информации издания, местные жители обнаружили «непонятный светящийся объект» на деревьях, растущих при въезде на Линейную улицу. К месту происшествия были вызваны экстренные службы и военные специалисты, сотрудники полиции перекрыли проезд на улицу.

«К 12:00 стало известно, что неопознанный объект — это метеорологический зонд. Оцепление сняли», — написала «Пресса».

Как рассказал изданию замглавы администрации Максим Копейкин, к зонду прикреплены измерительные датчики температуры и давления и другие приборы. По его словам, аналогичный случай произошел в декабре 2024 года: тогда метеозонд таким же образом зацепился за дерево.

Ученые объяснили, что пролетело в небе над Казанью
Общество

В ноябре 2024 года жители Казани увидели в небе светящийся объект, который при движении оставил за собой заметный «хвост». Старший научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Василий Румянцев сообщил РБК, что над городом пролетел вошедший в атмосферу Земли искусственный космический объект.

Читайте РБК в Telegram.

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
зонд Рязанская область метеорологи
Материалы по теме
Ученые объяснили, что пролетело в небе над Казанью
Общество
Над Казанью заметили светящийся объект. Видео
Общество
В небе над Благовещенском пролетел метеор
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Глава Пентагона Хегсет лишил государственной охраны генерала МиллиПолитика, 17:32
В ЕС увидели риск отставания в разработке передовых вооруженийПолитика, 17:30
Что такое Movement и почему криптопроект Трампа вложил в платформу $2 млнКрипто, 17:26
В деле Тимура Иванова о паромах появилась гостайнаПолитика, 17:26
МИД Украины заявил, что Фицо «отравился российской пропагандой»Политика, 17:22
Прилетевшая в Чучково мигающая коробка оказалась метеорологическим зондомОбщество, 17:19
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:07
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Судовладелец счел «единственно правильным» решение капитана «Волгонефти»Общество, 17:06
Иск Генпрокуратуры к Домодедово: что известно о деле и бизнесе аэропортаБизнес, 17:05
Стало известно, как двое лесничих в Калужской области спаслись от убийцыОбщество, 16:48
Мемкоин Трампа начали принимать к оплате за авиабилеты и кроссовкиКрипто, 16:48
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 16:37
Появилось видео с места убийства трех лесничих в Калужской областиОбщество, 16:36
Глава Минобороны проинспектировал «Южную» группировку войскПолитика, 16:32