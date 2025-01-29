Сергей Васильев заявил, что решение об аресте акций не вступило в силу

Сергей Васильев (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Cовладелец инвестгруппы «Русские фонды» Сергей Васильев заявил, что постановление Дорогомиловского районного суда Москвы, которое разрешает следствию наложить арест на пакет акций «Селигдара», принадлежащих АО «Русские фонды», обжаловано в вышестоящей инстанции и де-юре не вступило в силу. Он подчеркнул, что операционная деятельность холдинга «Селигдар» «ведется непрерывно в полном объеме».

«Данная ситуация не влияет на работу компании. Мы всячески содействуем проведению следственных действий и считаем, что для обеспечения гарантий по иску пакета наших личных (Васильева С.А. и Бейрита К.А.) акций более чем достаточно. Требование арестовать дополнительно какие-то активы «Русских фондов», включая акции холдинга «Селигдар», выглядит как давление и прямое вмешательство в операционную деятельность действующих предприятий, работающих в реальных секторах экономики, и мы будем оспаривать эти незаконные действия», — говорится в заявлении Васильева, распространенном пресс-службой компании.

В ноябре 2024 года судья Дорогомиловского суда Юлия Рудакова постановила арестовать 58,2 млн (5,65%) обыкновенных именных акций (голосующий пакет) ПАО «Селигдар», писал РБК. Решение судья вынесла по ходатайству следователя по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве Константина Лысенко. Этот пакет акций принадлежит АО «Русские фонды».

В «Русских фондах» заявляли, что не имеют никакого отношения к уголовному делу и называли аресты незаконными, а также отмечали, что постановление суда в законную силу не вступило и обжаловано в вышестоящей инстанции.