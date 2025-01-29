 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Сергей Васильев заявил, что решение об аресте акций не вступило в силу

Сергей Васильев
Сергей Васильев (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Cовладелец инвестгруппы «Русские фонды» Сергей Васильев заявил, что постановление Дорогомиловского районного суда Москвы, которое разрешает следствию наложить арест на пакет акций «Селигдара», принадлежащих АО «Русские фонды», обжаловано в вышестоящей инстанции и де-юре не вступило в силу. Он подчеркнул, что операционная деятельность холдинга «Селигдар» «ведется непрерывно в полном объеме».

«Данная ситуация не влияет на работу компании. Мы всячески содействуем проведению следственных действий и считаем, что для обеспечения гарантий по иску пакета наших личных (Васильева С.А. и Бейрита К.А.) акций более чем достаточно. Требование арестовать дополнительно какие-то активы «Русских фондов», включая акции холдинга «Селигдар», выглядит как давление и прямое вмешательство в операционную деятельность действующих предприятий, работающих в реальных секторах экономики, и мы будем оспаривать эти незаконные действия», — говорится в заявлении Васильева, распространенном пресс-службой компании.

В ноябре 2024 года судья Дорогомиловского суда Юлия Рудакова постановила арестовать 58,2 млн (5,65%) обыкновенных именных акций (голосующий пакет) ПАО «Селигдар», писал РБК. Решение судья вынесла по ходатайству следователя по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве Константина Лысенко. Этот пакет акций принадлежит АО «Русские фонды».

В «Русских фондах» заявляли, что не имеют никакого отношения к уголовному делу и называли аресты незаконными, а также отмечали, что постановление суда в законную силу не вступило и обжаловано в вышестоящей инстанции.

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Золото Акции
Материалы по теме
Суд вынес постановление об аресте акций «Селигдара»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
СК показал кадры с места убийства лесничих в Калужской областиОбщество, 16:04
В Петербурге силовики провели обыски в здании УФАС по делу о госзакупкахПолитика, 15:56
В Израиле умер один из первых футбольных агентов СССР Яков ГершензонСпорт, 15:51
Глава Иркутской области призвал ужесточить ограничение майнинга в регионеКрипто, 15:50
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:50
Пенсионный фонд Норвегии заработал почти $222 млрд прибыли в 2024 годуИнвестиции, 15:47
Глава Приднестровья рассказал о кредите от России на покупку газаПолитика, 15:41
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 15:40
Генпрокуратура признала нежелательным «Реестр ущерба Украине»Политика, 15:39
За этими 4 трендами менеджмента стоит следить в 2025 году — Fast CompanyPro, 15:36
Морозы и снегопады вернутся в Москву в первые дни февраляОбщество, 15:36
В РФС отреагировали на задержание бывшего вице-президента организацииСпорт, 15:36
В Калифорнии предупредили о «разрушительном влиянии» Трампа на винодельниВино, 15:35
Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Тендровской косеПолитика, 15:34