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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попытки высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

По его словам, командование ВСУ забрасывает диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) с правого берега Днепра, но эти попытки остаются безрезультатными.

«Серьезного сделать ничего невозможно. Какие-то укусы, высадки двух-трех-пяти или даже 20 человек никакой оперативной обстановки не изменят. Они продолжают это делать, они пытаются высадиться на побережье Черного моря в районе Тендровской косы, там, где ближе к Очакову. <...> Из Одессы то же самое», — сказал губернатор.

Массовую переброску личного состава через Днепр, считает Сальдо, украинская армия не будет организовывать, хотя расстояние между берегами небольшое. Он подчеркнул, что те, кто попытается перебраться на лодках или иных плавсредствах, «обречены на смерть».

Тендровская коса — остров в Херсонской области, расположенный рядом с северо-западным побережьем Черного моря. Кинбурнская коса — это песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова, омываемая с севера Днепровско-Бугским лиманом, а с юга — Черным морем.

Власти неоднократно заявляли о срывах попыток ВСУ высадиться на косах. В частности, в ноябре Сальдо сообщил о потере элитного спецназа украинской армией при попытке высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Сейчас Украина контролирует правый берег Днепра, а Россия — левый.