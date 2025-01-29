 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Центр «Россия» проведет «международный диалог о будущем мира»

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Национальный центр «Россия» запустил международный проект по разработке единых подходов для обеспечения роста мировой экономики. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Там отметили, что проект называется «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», он будет реализован в формате открытого диалога.

«Мы видим неподдельный интерес к диалогу на подобную тему. И предлагаем всем желающим оформить свои гипотезы в небольших эссе и прислать нам. Авторов лучших работ мы пригласим в Национальный центр «Россия» 28–30 апреля 2025 года для участия в открытом диалоге с докладом», — рассказала генеральный директор центра Наталья Виртуозова.

Желающим предлагается написать эссе на одну из четырех тем: инвестиции в человека, в технологии, в среду и связанность, под которой понимается рост взаимосвязи между развитием международной торговли, транспортной и цифровой инфраструктуры.

В Москве открылся Национальный центр «Россия»
Общество
Национальный центр &laquo;Россия&raquo; на территории бывшего &laquo;Экспоцентра&raquo; на Краснопресненской набережной в Москве

Национальный центр «Россия» на территории бывшего «Экспоцентра» открылся 4 ноября 2024 года. Его создали для сохранения экспонатов выставки «Россия», которая прошла с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на ВДНХ, и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

Читайте РБК в Telegram.

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Россия Москва Выставка «Россия»
Материалы по теме
В Москве открылся Национальный центр «Россия»
Общество
В 2024 году музеи и выставки Москвы посетили 17 млн человек
Общество
Музей Абхазии закрыл выставку с Басаевым после визита министра обороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Совфед одобрил закон о штрафах до ₽2 млн за продажу детям табака и вейповОбщество, 14:30
Жителя Курска приговорили к семи годам колонии за госизмену и терроризмПолитика, 14:28
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 14:22
Фильм «Анора» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»Life, 14:21
The Sun опубликовала фото Анны Курниковой в инвалидном креслеСпорт, 14:13
Лягушка в кипятке: в какие ловушки попадают даже самые крепкие компанииPro, 14:13
Кому положена пенсия по инвалидности и сколько она составляет по группамИнвестиции, 14:12
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Стендап-комики станут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛСпорт, 14:11
Прокуратура потребовала завести дело против Арсена МаркарянаОбщество, 14:10
«Тот, кто нужен». Главе федерации фигурного катания не нашли конкурентовСпорт, 14:09
Новый глава «Фонбета» назвал неожиданностью задержание предшественникаСпорт, 14:05
Часть средств от реализации ипотечного жилья банкрота оставят должникуНедвижимость, 14:01
Главархив опубликовал документы о жизни и творчестве Антона ЧеховаLife, 13:58
Первый тест нового Bestune B70. Способен ли он заменить Toyota CamryАвто, 13:58