Центр «Россия» проведет «международный диалог о будущем мира»
Национальный центр «Россия» запустил международный проект по разработке единых подходов для обеспечения роста мировой экономики. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Там отметили, что проект называется «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», он будет реализован в формате открытого диалога.
«Мы видим неподдельный интерес к диалогу на подобную тему. И предлагаем всем желающим оформить свои гипотезы в небольших эссе и прислать нам. Авторов лучших работ мы пригласим в Национальный центр «Россия» 28–30 апреля 2025 года для участия в открытом диалоге с докладом», — рассказала генеральный директор центра Наталья Виртуозова.
Желающим предлагается написать эссе на одну из четырех тем: инвестиции в человека, в технологии, в среду и связанность, под которой понимается рост взаимосвязи между развитием международной торговли, транспортной и цифровой инфраструктуры.
Национальный центр «Россия» на территории бывшего «Экспоцентра» открылся 4 ноября 2024 года. Его создали для сохранения экспонатов выставки «Россия», которая прошла с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на ВДНХ, и демонстрации достижений страны на постоянной основе.
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