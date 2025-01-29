Мишустин назначил нового директора Курчатовского института
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового директора Курчатовского института, им стала Юлия Дьякова, сообщает пресс-служба правительства России.
Новый директор института — инженер-физик, доктор физико-математических наук. Родилась в поселке Комсомольском под Воркутой в Республике Коми. Окончила Московский инженерно-физический институт.
Пост президента института с 2015 года занимает Михаил Ковальчук.
Дьякова работала в Институте кристаллографии имени Шубникова Российской академии наук, затем в 2017 году пришла работать в Курчатовский институт на должность сначала заместителя руководителя, а затем руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий.
С 2018 года она работала заместителем директора по научной работе института, в 2021-м стала первым заместителем директора по науке. На пост директора института Дьякова назначена на пять лет.
Как сообщает пресс-служба учреждения, смена директора связана с созданием института развития внутри структуры Курчатовского института. Новое подразделение возглавит занимавший до этого должность директора института Марат Камболов.
Курчатовский институт — один из крупнейших научных центров в России. Основные направления деятельности института — ядерная энергетика, ядерная физика, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, физика твердого тела, сверхпроводимость и мезонная химия.
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