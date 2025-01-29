ФСБ выявила в Подмосковье лабораторию по переработке драгметаллов

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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность незаконной группы в Подмосковье, подпольно добывавшей драгоценные металлы из вторичного сырья для последующей продажи на теневом рынке. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, лабораторию обнаружили в сентябре 2024 года. Предприятие производило аффинаж (очистку от примесей) химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы (радиоэлектронный лом, отработанные катализаторы), уточнили в ЦОС.

Получаемые в результате переработки драгоценные металлы направлялись поставщикам вторичного сырья, которые их выводили за рубеж или контрабандно в теневой оборот.

Из незаконного оборота удалось изъять драгоценные металлы на общую сумму не менее 11,8 млн руб. в виде аффинированных гранул, концентратов, растворов и сырьевых товаров. Также оперативники забрали оборудование для переработки сырья: печи, тигли, воронки, колбы и кислоты.

Возбуждено уголовное дело по ст. 192 УК РФ (уклонение от сдачи на аффинаж драгоценных металлов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.