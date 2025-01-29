Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива во избежание дефицита

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Власти Казахстана ввели запрет на вывоз из республики по железной дороге и автотранспортом бензина и дизельного топлива в третьи страны, в том числе в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий приказ Минэнерго, Комитета национальной безопасности, Минфина и МВД республики опубликован на государственном портале открытых нормативных правовых актов.

Речь идет о приказе под названием «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» от 29 января 2025 года. Меры вводятся с целью предотвращения дефицита сырья на внутреннем рынке.

Согласно документу, запрет на вывоз сырья по железной дороге будет действовать с 1 февраля 2025 года по 29 марта 2025 года. При этом он не распространяется на вывоз нефтепродуктов, реализуемый в соответствии с плановыми поставками, а также в рамках оказания гуманитарной помощи, оказываемой в целях ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф.

Запрет на вывоз бензина и дизеля автотранспортом из республики действует с 29 сентября 2024 года. Исключения были сделаны для вывоза смазочных масел; топлива в бензобаках автомобилей, если это предусмотрено конструкцией транспортного средства; авиационного керосина для научно-исследовательских целей; нефтепродуктов, поставляемых в рамках гуманитарной помощи. Меры будут действовать до 29 марта 2025 года.