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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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FT узнала о риске провала в сенате кандидатуры Кеннеди на пост министра

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Роберт&nbsp;Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший (Фото: Julia Nikhinson / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Кандидатура Роберта Кеннеди-младшего, предложенная президентом США Дональдом Трампом на пост главы Министерства здравоохранения и соцслужб, может не набрать достаточное количество голосов на голосовании в сенате. Об этом сообщил Financial Times источник, знакомый с этим вопросом.

Кеннеди провел встречи более чем с 60 сенаторами c момента выдвижения своей кандидатуры Трампом, пытаясь заручиться поддержкой перед слушаниями в комитетах по финансам и здравоохранению. Однако его споры о вреде вакцин и планы по реформированию биомедицинских исследований вызывают критику как среди республиканцев, так и среди демократов, пишет газета.

Сложности добавляют позиции Кеннеди в поддержку права на аборты и обещания реформ в пищевой промышленности, включая запрет высокофруктозного кукурузного сиропа, который беспокоит сенаторов штатов с развитым сельским хозяйством.

Несмотря на всеобщий скепсис, представитель Кеннеди выразил уверенность в его успешном утверждении на пост министра здравоохранения. 

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Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший

Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на должность главы Министерства здравоохранения и социальных служб в ноябре 2024 года. Он отметил, что Роберт Кеннеди, известный как сторонник конспирологии и антиваксер, должен помочь стране справиться с «эпидемией хронических заболеваний» и бороться с негативным влиянием фармацевтических компаний и химической индустрии.

Трамп подчеркнул тогда, что под руководством Кеннеди-младшего ведомство сосредоточится на улучшении здоровья нации и защите граждан от дезинформации.

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Роберт Кеннеди-младший США Сенат голосование
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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