FT узнала о риске провала в сенате кандидатуры Кеннеди на пост министра

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Julia Nikhinson / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Кандидатура Роберта Кеннеди-младшего, предложенная президентом США Дональдом Трампом на пост главы Министерства здравоохранения и соцслужб, может не набрать достаточное количество голосов на голосовании в сенате. Об этом сообщил Financial Times источник, знакомый с этим вопросом.

Кеннеди провел встречи более чем с 60 сенаторами c момента выдвижения своей кандидатуры Трампом, пытаясь заручиться поддержкой перед слушаниями в комитетах по финансам и здравоохранению. Однако его споры о вреде вакцин и планы по реформированию биомедицинских исследований вызывают критику как среди республиканцев, так и среди демократов, пишет газета.

Сложности добавляют позиции Кеннеди в поддержку права на аборты и обещания реформ в пищевой промышленности, включая запрет высокофруктозного кукурузного сиропа, который беспокоит сенаторов штатов с развитым сельским хозяйством.

Несмотря на всеобщий скепсис, представитель Кеннеди выразил уверенность в его успешном утверждении на пост министра здравоохранения.

Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на должность главы Министерства здравоохранения и социальных служб в ноябре 2024 года. Он отметил, что Роберт Кеннеди, известный как сторонник конспирологии и антиваксер, должен помочь стране справиться с «эпидемией хронических заболеваний» и бороться с негативным влиянием фармацевтических компаний и химической индустрии.

Трамп подчеркнул тогда, что под руководством Кеннеди-младшего ведомство сосредоточится на улучшении здоровья нации и защите граждан от дезинформации.