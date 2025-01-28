FT узнала о риске провала в сенате кандидатуры Кеннеди на пост министра
Кандидатура Роберта Кеннеди-младшего, предложенная президентом США Дональдом Трампом на пост главы Министерства здравоохранения и соцслужб, может не набрать достаточное количество голосов на голосовании в сенате. Об этом сообщил Financial Times источник, знакомый с этим вопросом.
Кеннеди провел встречи более чем с 60 сенаторами c момента выдвижения своей кандидатуры Трампом, пытаясь заручиться поддержкой перед слушаниями в комитетах по финансам и здравоохранению. Однако его споры о вреде вакцин и планы по реформированию биомедицинских исследований вызывают критику как среди республиканцев, так и среди демократов, пишет газета.
Сложности добавляют позиции Кеннеди в поддержку права на аборты и обещания реформ в пищевой промышленности, включая запрет высокофруктозного кукурузного сиропа, который беспокоит сенаторов штатов с развитым сельским хозяйством.
Несмотря на всеобщий скепсис, представитель Кеннеди выразил уверенность в его успешном утверждении на пост министра здравоохранения.
Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на должность главы Министерства здравоохранения и социальных служб в ноябре 2024 года. Он отметил, что Роберт Кеннеди, известный как сторонник конспирологии и антиваксер, должен помочь стране справиться с «эпидемией хронических заболеваний» и бороться с негативным влиянием фармацевтических компаний и химической индустрии.
Трамп подчеркнул тогда, что под руководством Кеннеди-младшего ведомство сосредоточится на улучшении здоровья нации и защите граждан от дезинформации.
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