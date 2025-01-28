Стелла Маккартни выкупила долю своего бренда у LVMH

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Французский холдинг LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) продает свою долю в бренде Stella McCartney обратно основателю, сообщил Bloomberg со ссылкой на совместное заявление LVMH и Stella McCartney в понедельник, 27 января.

Решение было принято на фоне спада спроса на предметы роскоши, который привел к оптимизации портфеля холдинга. LVMH управляет 75 брендами класса люкс, включая Christian Dior, Louis Vuitton, Hublot, Hennessy и др.

Стелла Маккартни, которая в 2001 году основала бренд Stella McCartney, выкупит миноритарную долю своего бренда у LVMH после более чем пятилетнего сотрудничества. Условия сделки не были раскрыты. Она продолжит консультировать LVMH по вопросам устойчивого развития.

Акции LVMH снизились на 1% в начале торгов в Париже во вторник, 28 января. За последние 12 месяцев они упали на 2,8%.

Финансовая отчетность LVMH будет опубликована 28 января. Аналитики ожидают, что продажи производителя предметов роскоши снизятся на 1,04% в четвертом квартале из-за слабого спроса, в частности в Китае.

LVMH — самый крупный в мире конгломерат предметов класса люкс, объединивший в себе 75 брендов, от Louis Vuitton до Tiffany & Co. и производителя шампанского Moёt & Chandon. Штаб-квартира LVMH находится в Париже.

Бренд Stella McCartney был основан дочерью фронтмена The Beatles Пола Маккартни. Дизайнер известна тем, что предпочитает использовать в своих работах экологичные и «веганские» материалы, а также остатки тканей из прошлых коллекций и вторсырье. Бренд ранее был частью дома моды Gucci, владельцем которой является французский конгломерат Kering.

Продажи Stella McCartney Ltd в 2022 году составили около 40 млн фунтов стерлингов ($50 млн) с операционным убытком около 8,8 млн фунтов стерлингов, согласно последним доступным данным, опубликованным в декабре 2023 года в реестре компаний Великобритании.