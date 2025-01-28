В управляющей компании опровергли скорое открытие аэропорта в Краснодаре

Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II Великой (Пашковский) (Фото: Роман Соколов / ТАСС)

Информацию о подготовке к открытию аэропорта Краснодара в управляющей компании «Аэродинамика» назвали не соответствующей действительности. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает «Ъ-Сочи».

Публикацию объявлений о наборе персонала, которые и послужили поводом для выводов о скором открытии аэропорта, в компании объяснили необходимостью поддерживать укомплектованность кадрового состава аэропортов Краснодара и Анапы. Такие объявления появляются регулярно, в том числе о вакансиях по специальностям, которые задействованы в обслуживании пассажиров.

Это нужно, «чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, как только соответствующее решение будет принято», заключили в пресс-службе.

Компания «Аэродинамика» — один из крупнейших аэропортовых холдингов в России, который управляет в том числе аэропортами в Краснодаре, Сочи и Анапе. Основанная в 2007 году, компания была ранее известна как «Базэл Аэро». На сегодняшний день она контролирует значительную долю пассажиропотока и грузопотока в стране.

Ранее местные СМИ обратили внимание, что в 20-х числах января на сайте поиска работы появилось большое количество вакансий «Аэродинамики». Об этом сообщили, например, «Федерал Пресс», «BMF Кубань», телеканал «Краснодар».

Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика закрыты для массовых полетов с февраля 2022 года в связи с началом военной операции на Украине. Однако воздушные гавани продолжают работать, в том числе принимать спецрейсы.