 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В управляющей компании опровергли скорое открытие аэропорта в Краснодаре

Сюжет
Военная операция на Украине
Международный аэропорт&nbsp;Краснодар имени Екатерины II Великой (Пашковский)
Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II Великой (Пашковский) (Фото: Роман Соколов / ТАСС)

Информацию о подготовке к открытию аэропорта Краснодара в управляющей компании «Аэродинамика» назвали не соответствующей действительности. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает «Ъ-Сочи».

Публикацию объявлений о наборе персонала, которые и послужили поводом для выводов о скором открытии аэропорта, в компании объяснили необходимостью поддерживать укомплектованность кадрового состава аэропортов Краснодара и Анапы. Такие объявления появляются регулярно, в том числе о вакансиях по специальностям, которые задействованы в обслуживании пассажиров.

Это нужно, «чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, как только соответствующее решение будет принято», заключили в пресс-службе.

Компания «Аэродинамика» — один из крупнейших аэропортовых холдингов в России, который управляет в том числе аэропортами в Краснодаре, Сочи и Анапе. Основанная в 2007 году, компания была ранее известна как «Базэл Аэро». На сегодняшний день она контролирует значительную долю пассажиропотока и грузопотока в стране.

Ранее местные СМИ обратили внимание, что в 20-х числах января на сайте поиска работы появилось большое количество вакансий «Аэродинамики». Об этом сообщили, например, «Федерал Пресс», «BMF Кубань», телеканал «Краснодар».

Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика закрыты для массовых полетов с февраля 2022 года в связи с началом военной операции на Украине. Однако воздушные гавани продолжают работать, в том числе принимать спецрейсы.

Читайте РБК в Telegram.

В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония

В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Краснодар аэропорты Военная операция на Украине
Материалы по теме
Аэропорты Ижевска и Казани приостановили полеты
Политика
В Уфе второй раз за сутки ограничили работу аэропорта
Общество
Росавиация отменила ограничения полетов в четырех аэропортах страны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 27 янв, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 27 янв, 18:07
В ЮАР начнут учитывать вино для расчета инфляцииВино, 18:29
На Украине заблокировали криптовалютную биржу Kuna. Что случилосьКрипто, 18:28
ФТС не подтвердила рассылку с требованием доплатить пошлины за ввоз машинОбщество, 18:26
Патрушев заявил о росте поставок на флот морских беспилотниковПолитика, 18:23
Путину показали новую «Лада Искра»Политика, 18:20
Часы Судного дня приблизились к «ядерной полуночи» на рекордное времяПолитика, 18:20
Официальный курс доллара США вырос почти на ₽1 и приблизился к ₽98Инвестиции, 18:19
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Кравцов заявил о возврате в школы основ духовно-нравственной культурыОбщество, 18:17
КХЛ дисквалифицировала лидера «Локомотива» на два матча за грубостьСпорт, 18:13
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09
Дилеры не довольны работой с китайцами. Как изменится рынок в 2025 годуАвто, 17:48
«Дам нужный контакт». Как нам предложили продать красивый номер при ДТПАвто, 17:44
Антрополог Станислав Дробышевский: «‎Марс не спасет человечество»Pro, 17:44
Власти Кубани ответили на обвинения во «вкатывании» мазута в песокОбщество, 17:43