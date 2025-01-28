Главу Ростова-на-Дону Логвиненко отправили в отставку

Алексей Логвиненко (Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости)

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил о своей досрочной отставке. Решение об отставке одобрила городская дума, передает «РБК Ростов».

Его полномочия прекращаются досрочно с 28 января, сообщила председатель гордумы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.

Логвиненко пояснил, что ушел с занимаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на новое место. Кроме того, решение связано с состоянием здоровья. Исполняющим обязанности главы администрации стал вице-губернатор региона Александр Скрябин, которого накануне назначили на должность первого заместителя городской администрации.

Алексей Логвиненко занимал пост главы Ростова-на-Дону с октября 2019 года. Его полномочия на этой должности истекали в октябре 2025 года.

Ранее о возможной отставке Логвиненко сообщали ростовские СМИ. В администрации города не подтверждали, но и не опровергали скорую отставку главы. Сам Логвиненко 14 января, отвечая на вопрос об увольнении, говорил, что «в жизни все бывает», и заверял, что не писал заявление об уходе.