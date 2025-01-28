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Политика ,  
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В Кремле ответили на угрозы оружием российским морякам около Португалии

Кремль призвал силовиков изучить угрозы оружием морякам из России у Португалии
Фото: Adriab Irago / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Adriab Irago / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Кремле не знакомы с сообщениями о том, что судно с российским экипажем было задержано иностранными спецслужбами у берегов Португалии на несколько дней. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он посоветовал обратиться в профильные ведомства с соответствующим запросом и заверил, что вопрос будут изучать. «Здесь я просто не располагаю деталями», — сказал Песков, указав, что нужно уточнять, «были ли основания для такого задержания или это было задержание без оснований на то». «Соответствующие наши службы, безусловно, будут этот инцидент изучать», — сказал Песков.

У берегов Португалии задержали контейнеровоз с экипажем из России
Политика
Фото:Adrian Irago / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее издание The Maritime Executive со ссылкой на полицию сообщило, что гражданская гвардия Испании совместно с сотрудниками ФБР задержала в водах у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer с экипажем из России и Белоруссии. Судно следовало из порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург.

Газета писала, что моряков судна под флагом Багамских островов заподозрили в контрабанде крупной партии наркотиков из Южной Америки и трое суток держали их в порту и угрожали оружием. Однако в контейнерах с грузом ничего не обнаружили, и судно отпустили.

По словам бывшего второго механика судна Александра Горового, это была рутинная проверка, которая является «нормальной морской практикой». Давление на экипаж, считает он, сотрудники спецслужб оказывать не будут. По данным «Известий», контейнеровоз зашел в порт в городе назначения утром 28 января.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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