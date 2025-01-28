Следователи обвинили замминистра Карелии во взятке путевкой в санаторий
Следователи Карелии возбудили уголовное дело о взятке против замминистра имущественных и земельных отношений республики. Об этом сообщает региональное следственное управление.
Фамилию подозреваемого не раскрыли. По данным местного издания Daily Карелия и ТАСС - его зовут Павел Горошнев.
Дело открыли по п. «в» ч. 5 статьи 290 Уголовного кодекса России — получение должностным лицом взятки в виде оказания ему незаконных услуг имущественного характера, совершенное в крупном размере.
По версии следствия, с 2020 по 2022 год подозреваемый, будучи в тот период начальником одного из отделов министерства, получил взятку от представителя коммерческой организации в виде семейного отдыха в оздоровительном госучреждении на сумму более 500 тыс. руб.
«Вознаграждение должностному лицу предназначалось за общее покровительство и совершение входящих в его служебные полномочия действий в интересах юридического лица», — говорится в сообщении следственного управления.
На работе и дома у подозреваемого правоохранители провели обыски.
Читайте РБК в Telegram.
Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота
Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»
Трамп подписал указ о создании «Железного купола» над США
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сети
Названы новые размеры маткапитала и правила его траты
Цены на аренду жилья снизились на 8-12%
Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек
В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов