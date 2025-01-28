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Володин призвал защитить россиян от навязывания излишних трат

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Россиян необходимо защитить от заключения договоров на невыгодных условиях и излишних дополнительных платных товаров и услуг, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты нижней палаты парламента во вторник рассмотрят соответствующий законопроект в первом чтении.

«Важно сделать все, чтобы защитить граждан от излишних трат, заключения договоров на невыгодных для них условиях, манипулирования, а в отдельных случаях — угроз и шантажа», — считает Володин.

Он рассказал, что подписчики его телеграм-канала в комментариях рассказывали, как сталкиваются с этой проблемой. В частности, это происходит при покупке авиа- и железнодорожных билетов онлайн. Так, покупая билеты, пользователи не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, СМС-оповещения и других услуг, отметил Володин.

Другим способом навязывания дополнительных услуг является замена положенных по полису ОМС услуг на платные. Согласно проведенному опросу, 43% россиян ответили, что оказывались в подобной ситуации, пояснил спикер Госдумы. Он добавил, что в связи с этим на законодательном уровне предлагается закрепить возможность продажи дополнительных услуг, работ и товаров за отдельную плату только с согласия потребителя.

Также предлагается ввести запрет на навязывание услуг дo заключения дoгoвoра o приoбретении oснoвных тoварoв, рабoт и услуг и исключить прoставление автoматических oтметoк o сoгласии на пoкупку дoпoлнительных тoварoв, рабoт и услуг.

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Фото:Shutterstock

Поправки в законодательство, защищающие россиян от навязывания различных услуг или товаров, в декабре 2024 года анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, соответствующие жалобы от граждан фиксировал Роспотребнадзор.

«Главная цель защиты прав потребителей — это сохранение и материального, и морального благополучия людей, их здоровья, а еще это и очень серьезный стимул для бизнеса развиваться, повышать свою конкурентоспособность. Целый ряд шагов в этой сфере был уже предпринят», — говорил российский премьер.

Корректировки в законодательство предполагают, что на получение дополнительных товаров или услуг покупатель должен дать согласие в письменной форме. Автоматические отметки и галочки ими не являются, подчеркивается в документе. При этом у граждан сохраняется право отказаться от их оплаты. Если на это все же вынудили перечислить средства, потребитель может потребовать от продавца вернуть потраченную сумму.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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