Посол заявил, что Сеул серьезно воспринял угрозу Москвы о поставках Киеву
Южная Корея серьезно восприняла предупреждения от России, связанные с возможной передачей вооружений Украине, заявил «Известиям» российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев.
«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», — сказал он.
По словам Зиновьева, несмотря на заявления официальных лиц Южной Кореи о возможности пересмотра позиции по поставкам оружия Киеву, практические шаги по этому вопросу сделаны не были. Посол отметил, что большая часть корейцев выступает против передачи вооружений, с чем нельзя не считаться.
Южная Корея задумалась о передаче вооружений Украине в конце октября 2024 года на фоне сообщений о переброске военных КНДР для участия в боевых действиях на стороне России. Москва эту информацию не подтверждала. Как отмечало AP, ранее Сеул избегал прямых поставок оружия Киеву в соответствии со своей политикой не передавать оружие странам, активно вовлеченным в военные конфликты.
В российском МИДе заявляли, что в случае передачи Сеулом вооружений Украине отношения с Южной Кореей «окончательно разрушатся». Москва отреагирует «всеми способами, которые сочтет необходимыми», обещал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
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