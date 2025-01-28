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Военная операция на Украине ,  
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Посол заявил, что Сеул серьезно воспринял угрозу Москвы о поставках Киеву

Посол Зиновьев: Сеул серьезно воспринял предупреждение Москвы о поставках Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине

Южная Корея серьезно восприняла предупреждения от России, связанные с возможной передачей вооружений Украине, заявил «Известиям» российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев.

«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», — сказал он.

По словам Зиновьева, несмотря на заявления официальных лиц Южной Кореи о возможности пересмотра позиции по поставкам оружия Киеву, практические шаги по этому вопросу сделаны не были. Посол отметил, что большая часть корейцев выступает против передачи вооружений, с чем нельзя не считаться.

МИД России предупредил Южную Корею о риске полного разрушения отношений
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

Южная Корея задумалась о передаче вооружений Украине в конце октября 2024 года на фоне сообщений о переброске военных КНДР для участия в боевых действиях на стороне России. Москва эту информацию не подтверждала. Как отмечало AP, ранее Сеул избегал прямых поставок оружия Киеву в соответствии со своей политикой не передавать оружие странам, активно вовлеченным в военные конфликты.

В российском МИДе заявляли, что в случае передачи Сеулом вооружений Украине отношения с Южной Кореей «окончательно разрушатся». Москва отреагирует «всеми способами, которые сочтет необходимыми», обещал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

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Южная Корея Россия МИД военная помощь Украина Военная операция на Украине поставки оружия
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