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В здание мэрии Москвы на Тверской начнут пускать посетителей

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Новости Москвы

Здание&nbsp;мэрии Москвы на Тверской улице
Фото: Лагуткин Алексей / Shutterstock
Фото: Лагуткин Алексей / Shutterstock
Здание&nbsp;мэрии Москвы на Тверской улице
Фото: Лагуткин Алексей / Shutterstock
Фото: Лагуткин Алексей / Shutterstock
Здание мэрии Москвы на Тверской улице
(Фото: Попова Валерия / Shutterstock)
Фото: Лагуткин Алексей / Shutterstock
Фото: Лагуткин Алексей / Shutterstock

С воскресенья, 2 февраля, жители и гости столицы смогут посетить историческое здание мэрии Москвы на Тверской улице. Об этом сообщила пресс-служба Музея Москвы.

«Музей Москвы запускает экскурсии в историческое здание мэрии Москвы на ул. Тверская, где в свое время проживал московский генерал-губернатор, а затем располагался Моссовет. Участники экскурсии посетят новое музейно-выставочное пространство — Музей мэрии, а затем поднимутся в представительские залы резиденции московских властей», — рассказали в пресс-службе.

Экскурсии проведут 2, 9 и 16 февраля, а также в марте и апреле — точные даты станут известны позднее. Посетителям экскурсий нужно будет иметь при себе паспорт, а несовершеннолетние смогут присутствовать только в сопровождении взрослого законного представителя. Записываться на экскурсии нужно будет предварительно.

Здание мэрии Москвы в стиле классицизма находится по адресу: ул. Тверская, 13. Оно было возведено в 1778–1782 годах, авторство проекта приписывается архитектору Матвею Казакову. Дом служил резиденцией графа Захара Чернышева, который в конце XVIII века занимал должность генерал-губернатора Москвы. После его смерти власти выкупили здание за казенный счет.

В XVIII веке для отопления дворца использовались около 300 печей и каминов. Во время войны 1812 года французские войска использовали для их растопки деревянные двери и паркет.

К концу XIX века рядом с дворцом градоначальника находились политическая тюрьма, вытрезвитель и морг, а мимо него проходил маршрут золотарей, вывозивших по ночам нечистоты из города. Однако это не мешало генерал-губернатору Владимиру Долгорукову устраивать в усадьбе шумные балы.

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Москва мэрия Москвы Тверская улица Музеи экскурсии
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