Протестующие в Белграде заблокировали крупнейшую транспортную развязку

Протестующие организовали 24-часовую блокаду транспортного узла во время акции протеста против правительства, Белград, Сербия, 27 января 2025 года (Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters)

В Сербии манифестанты, требующие отставки президента Александра Вучича, заблокировали крупнейшую транспортную развязку Белграда — Автокоманду на 24 часа, сообщила Dnevnik.

Газета уточнила, что накануне, к демонстрантам, студентам, школьникам и другим людям, присоединились фермеры, прибывшие в столицу на тракторах.

Протесты в Белграде идут с ноября 2024 года после того, как на железнодорожной станции в Нови-Саде обрушился навес и погибли 14 человек. Издание Blic писало, что упавшей конструкции было более 60 лет, она давно не ремонтировалась.

Среди требований этой акции — взять на себя ответственность за происшествие и привлечь к ответственности тех, кто нападал на студентов на предыдущих митингах.

Демонстранты решили держать блокаду по сменам, в четыре часа каждую. Студенты юридического факультета призвали всех, ради безопасности, придерживаться оговоренных правил и следовать указаниям ОМОНа. Они заявили, что это мирный протест, отметила газета со ссылкой на «N1 Сербия».

«У нас будут палатки и обогреватели, а также некоторые мероприятия, такие как чаепитие со студентами, небольшой футбол, шахматные турниры и многое другое», — говорится в заявлении студентов.

Вечером 26 января министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич объявил, что белградская полиция перенаправит движение с Автокоманды на другие дороги, отметила Dnevnik.

Акции протеста начались в ноябре, их участники требовали отставки премьер-министра страны Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также ареста всех лиц, которые, по их мнению, виновны в случившемся.

Власти также не исключали возможного внешнего влияния на происходящее в стране. Президент страны в январе заявил, что агенты западных государств пытаются устроить в Сербии цветную революцию с помощью студентов и других участников протестов.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла о попытках дестабилизировать ситуацию в Сербии и называла Запад причастным к этому.