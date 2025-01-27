В Башкирии чиновник, игнорировавший обращения жителей, получил срок

Фото: Прокуратура Республики Башкортостан

Экс-первый заместитель главы Бирского района в Башкирии много лет игнорировал обращения жителей 13 жилых домов в городе и получил срок. Его огласил Бирский межрайонный суд, сообщает прокуратура республики. В ведомстве не называют имя осужденного, «РБК Уфа» пишет, что его имя — Ильдар Фасхутдинов.

Ему дали 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В суде посчитали, что чиновник, который много лет возглавлял межведомственную комиссию, не обращал внимание на жалобы жителей 13 домов города Бирска. Он «не принял своевременные меры к признанию зданий аварийными, а также подлежащими сносу и расселению».

В прокуратуре сообщили, что подсудимый не признал свою вину.

Следственный комитет сообщал, что жильцы неоднократно обращались к властям, а экспертизы подтверждали, что жилье — ветхое. Жители обвиняли Фасхутдинова в том, что осмотры домов проводились формально.

Сейчас дома, жильцы которых подавали жалобы, «включены в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», сообщили в прокуратуре.