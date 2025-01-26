В Севастополе отменили сигнал ракетной опасности

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В Севастополе отменили ракетную опасность из-за угрозы атаки баллистическими ракетами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Отбой опасности по баллистике!» — написал он в своем телеграм-канале.

Сигнал тревоги сработал в 15:49 мск и действовал 33 минуты.

Ранее утром 26 января дежурные огневые средства Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера, которые направлялись к побережью Крыма. Это произошло в северо-западной части акватории Черного моря, отметили в Минобороны.

Накануне утром российские военные в промежуток сбили 11 украинских дронов над акваторией Черного моря рядом с Крымом. В связи с этим примерно на час было приостановлено движение морского пассажирского транспорта Севастополя.