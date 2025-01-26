В Севастополе отменили сигнал ракетной опасности
В Севастополе отменили ракетную опасность из-за угрозы атаки баллистическими ракетами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Отбой опасности по баллистике!» — написал он в своем телеграм-канале.
Сигнал тревоги сработал в 15:49 мск и действовал 33 минуты.
Ранее утром 26 января дежурные огневые средства Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера, которые направлялись к побережью Крыма. Это произошло в северо-западной части акватории Черного моря, отметили в Минобороны.
Накануне утром российские военные в промежуток сбили 11 украинских дронов над акваторией Черного моря рядом с Крымом. В связи с этим примерно на час было приостановлено движение морского пассажирского транспорта Севастополя.
Читайте РБК в Telegram.
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов