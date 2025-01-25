В Абакане частный сектор остался без света из-за крысы

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В Абакане произошло короткое замыкание в сетях из-за проникшей на трансформаторную подстанцию крысы, сообщила пресс-служба администрации города.

Электричество отключилось 24 января в домах на улице Цукановой. Специалисты «Абаканских электрических сетей», которые устанавливали причину ЧП, нашли грызуна на подстанции.

«Абаканские электрические сети» оперативно восстановили энергоснабжение частного сектора, где из-за повреждения отключилось электричество, и отремонтировали поврежденное оборудование и кабельную муфту», — говорится в сообщении.

23 января в двух районах республики Хакасия из-за сильного ветра четыре населенных пункта остались без света. Частично была ограничена подача электроснабжения в населенном пункте в Орджоникидзевском и Ширинском районах. Электричество отключилось в 122 жилых домах.