Рябков заявил о новых для России возможностях на Ближнем Востоке
Политические изменения на Ближнем Востоке открывают для России новые возможности в регионе, заявил ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Это не так. И у нас, конечно же, с изменением, в том числе с глубоким изменением в ряде аспектов политического ландшафта в этом важнейшем регионе, открываются и дополнительные возможности», — сказал Рябков, комментируя сообщения американских СМИ, что Россия теряет влияние в регионе. Об этом в частности в декабре писал Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
По словам Рябкова, США «выдают желаемое за действительное».
8 декабря сирийские повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической в России) вошли в столицу Сирии Дамаск и заявили о свержении экс-президента Башара Асада. Глава государства оставил пост и бежал в Москву вместе с семьей. Россия предоставила им убежище.
Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что свержение Асада не свидетельствует об ослаблении российской позиции на Ближнем Востоке. «Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами. <...> И тогда Россия выполнила свою миссию. А дальше уже руководство Асада, собственно, работало в своей стране», — сказал Песков.
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