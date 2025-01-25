 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада ,  
0 

Рябков заявил о новых для России возможностях на Ближнем Востоке

Сюжет
Падение режима Асада
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Политические изменения на Ближнем Востоке открывают для России новые возможности в регионе, заявил ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Это не так. И у нас, конечно же, с изменением, в том числе с глубоким изменением в ряде аспектов политического ландшафта в этом важнейшем регионе, открываются и дополнительные возможности», — сказал Рябков, комментируя сообщения американских СМИ, что Россия теряет влияние в регионе. Об этом в частности в декабре писал Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

По словам Рябкова, США «выдают желаемое за действительное».

Песков опроверг заявления США об ослаблении России на Ближнем Востоке
Политика
Фото:Firas Makdesi / Reuters

8 декабря сирийские повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической в России) вошли в столицу Сирии Дамаск и заявили о свержении экс-президента Башара Асада. Глава государства оставил пост и бежал в Москву вместе с семьей. Россия предоставила им убежище.

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что свержение Асада не свидетельствует об ослаблении российской позиции на Ближнем Востоке. «Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами. <...> И тогда Россия выполнила свою миссию. А дальше уже руководство Асада, собственно, работало в своей стране», — сказал Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сергей Рябков Ближний Восток МИД Сирия
Материалы по теме
Песков опроверг заявления США об ослаблении России на Ближнем Востоке
Политика
Кремль ответил на вопрос о потере влияния на Ближнем Востоке после Сирии
Политика
В Минобороны Сирии сообщили о продолжении переговоров насчет баз России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Не Wildberries единым. Зачем продавцу идти на нишевый маркетплейсPro, 15:29
Рябков заявил о новых для России возможностях на Ближнем ВостокеПолитика, 15:29
Новичок «Зенита» Луис Энрике заявил о готовности стать «королем РПЛ»Спорт, 15:28
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 15:24
Израиль назвал условие возвращения мирных жителей на север сектора ГазаПолитика, 15:23
Сальдо сообщил о гибели трех жителей Алешек после обстрела ВСУПолитика, 15:17
В Польше назвали «рецепт» участия ЕС в переговорах по Украине при ТрампеПолитика, 14:55
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Politico назвала первый вопрос, вызвавший раскол в команде ТрампаЭкономика, 14:42
Соболенко расплакалась после поражения в финале Australian OpenСпорт, 14:32
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
Специалисты завершили откачку мазута из кормы танкера «Волгонефть-239»Общество, 14:14
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:05
В России ужесточили требования при получении ВНЖ на основании бракаОбщество, 14:02
Соболенко сенсационно проиграла в финале Australian OpenСпорт, 13:48