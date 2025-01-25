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AP рассказало об усилении Польшей защиты границы с Белоруссией

AP: Польша построила почти 6-метровый забор на участке границы с Белоруссией

Польша усилила защиту на границе страны с Белоруссией из-за возможного прорыва мигрантов из Африки или с Ближнего Востока, которые могут «дестабилизировать» страну и всю Европу, сообщает Associated Press (АР).

По данным агентства, Польша отправила около 13 тыс. солдат охранять границу с Белоруссией протяженностью около 400 км. На участке границы близ города Черемха был построен стальной забор высотой 5,5 м, обнесенный проволокой и оснащенный камерами слежения. Пограничный переход закрыт, отмечает AP.

Польша с 1 января председательствует в ЕС и особое внимание уделяет безопасности, уточнило агентство. В 2024 году она зафиксировала почти 30 тыс. попыток пересечения границы, в основном молодыми людьми из Эфиопии, Эритреи и Сомали. По словам польских властей, мигранты прибывают в Белоруссию по туристическим или студенческим визам, а там им помогают пересечь границу за плату в размере от $8 тыс. до $12 тыс.

Вместе с тем портал Euractive указал, что Варшава в начале 2024 года также запустила проект «Восточный щит» — укрепление по типу линии Мажино. Он включает противотанковые защитные сооружения, электронные и воздушные средства наблюдения.

Линия Мажино — система французских укреплений, построенная на границе с Германией в 1928–1936 годах, протяженностью 400 км. Однако оборона была прорвана армией нацистской Германии в июне 1940 года.

Власти Польши подчеркивают, что пограничная инфраструктура должна рассматриваться как призванная защитить всю Европу, а не только Польшу.

Как только строительство будет завершено, по планам не позднее 2028 года, за стеной проложат противотанковые рвы, ряды «ежей» и потенциально заминированные участки, выстроенные в три ряда, рассказал Euractive.

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Польша мигранты Белоруссия Дональд Туск
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