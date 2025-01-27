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Ефимов сообщил о старте работ по редевелопменту 12 промзон в 2024 году

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Столичные власти в 2024 году начали реорганизацию участков 12 бывших промзон, расположенных в черте города, общая площадь которых составляет почти 152 га, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о территориях бывших промзон «Малино», «Улица Правды», «Магистральные улицы», «Огородный проезд», «Свиблово», «Осташковское шоссе», «Силикатные улицы», «Тушино», «Павелецкая», «Коломенское», «Котляково» и «Карачарово». Они расположены в районах с высокой транспортной доступностью, но при этом почти исключены из экономического оборота столицы и долгие годы не приносят пользу горожанам.

По словам вице-мэра, на месте устаревших и заброшенных объектов возведут современные кварталы с жильем, необходимой инфраструктурой и производствами нового поколения. «Планируется, что будет создано 47,7 тыс. новых рабочих мест», — подчеркнул Ефимов.

В свою очередь, глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман уточнил, что в результате реализации 12 данных проектов комплексного развития территорий (КРТ) построят 1,7 млн кв. м жилья и более 1,5 млн «квадратов» общественно-деловой недвижимости, а также современных производств. Все площадки благоустроят, выделив на них зоны для прогулок, отдыха, занятий спортом и развлечений.

Отметим, что все реорганизуемые площадки находятся вблизи станций метро, МЦК, МЦД и крупных автомагистралей. «Для более удобного заезда проложат новые дороги, что позволит интегрировать будущие кварталы в городскую среду», — отметил Гаман.

Столичная программа КРТ подразумевает реорганизацию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные кварталы с застройкой различного назначения. Работы по ее реализации ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина — ранее градоначальник сообщал, что за 2024 год число проектов КРТ выросло в 1,6 раза.

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Теги
Москва редевелопмент промзоны благоустройство Владимир Ефимов
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