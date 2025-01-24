Аграрии назвали министру срок, когда в России начнут расти бананы
Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства может к концу 2025 году представить первые выращенные в России бананы, сообщил директор ассоциации Андрей Платонов.
По его словам, уже запущен процесс закладывания теплицы.
«Если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — передает его слова ТАСС.
В ноябре 2024 года в Минсельхозе заявили, что уже задумываются над тем, чтобы массово выращивать бананы. Идею выращивания этих фруктов в теплицах ведомство взяло у Казахстана. Глава Минсельхоза Оксана Лут тогда посетила республику и заметила, что Казахстан начал выращивать бананы в теплицах.
«Не знаю, может, мы тоже к этому придем», — отметила Лут.
В то же время локальное производство этих фруктов в России уже идет. Так, в оранжерее подмосковной резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огареве удалось вырастить банановые пальмы. Об этом сообщал летом 2024 года телеведущий Павел Зарубин.
А в 2019 году сотрудники Ботанического сада Тверского государственного университета вырастили 30-килограммовую гроздь тропических бананов сорта «Кавендиш».
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