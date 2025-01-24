Аграрии назвали министру срок, когда в России начнут расти бананы

В России планируют вырастить свои бананы к концу 2025 года

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства может к концу 2025 году представить первые выращенные в России бананы, сообщил директор ассоциации Андрей Платонов.

По его словам, уже запущен процесс закладывания теплицы.

«Если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — передает его слова ТАСС.

В ноябре 2024 года в Минсельхозе заявили, что уже задумываются над тем, чтобы массово выращивать бананы. Идею выращивания этих фруктов в теплицах ведомство взяло у Казахстана. Глава Минсельхоза Оксана Лут тогда посетила республику и заметила, что Казахстан начал выращивать бананы в теплицах.

«Не знаю, может, мы тоже к этому придем», — отметила Лут.

В то же время локальное производство этих фруктов в России уже идет. Так, в оранжерее подмосковной резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огареве удалось вырастить банановые пальмы. Об этом сообщал летом 2024 года телеведущий Павел Зарубин.

А в 2019 году сотрудники Ботанического сада Тверского государственного университета вырастили 30-килограммовую гроздь тропических бананов сорта «Кавендиш».