 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Аграрии назвали министру срок, когда в России начнут расти бананы

В России планируют вырастить свои бананы к концу 2025 года
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства может к концу 2025 году представить первые выращенные в России бананы, сообщил директор ассоциации Андрей Платонов.

По его словам, уже запущен процесс закладывания теплицы.

«Если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — передает его слова ТАСС.

Минсельхоз заинтересовала казахстанская технология выращивания бананов
Общество
Фото:Mirko Kuzmanovic / Shutterstock

В ноябре 2024 года в Минсельхозе заявили, что уже задумываются над тем, чтобы массово выращивать бананы. Идею выращивания этих фруктов в теплицах ведомство взяло у Казахстана. Глава Минсельхоза Оксана Лут тогда посетила республику и заметила, что Казахстан начал выращивать бананы в теплицах.

«Не знаю, может, мы тоже к этому придем», — отметила Лут.

В то же время локальное производство этих фруктов в России уже идет. Так, в оранжерее подмосковной резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огареве удалось вырастить банановые пальмы. Об этом сообщал летом 2024 года телеведущий Павел Зарубин.

А в 2019 году сотрудники Ботанического сада Тверского государственного университета вырастили 30-килограммовую гроздь тропических бананов сорта «Кавендиш».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
бананы Минсельхоз Россия
Материалы по теме
Минсельхоз заинтересовала казахстанская технология выращивания бананов
Общество
Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до 12-летнего минимума
Бизнес
В России стали покупать меньше бананов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 23 янв, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 23 янв, 18:02
Трамп анонсировал появление у США «сверхгиперзвуковых ракет»Политика, 16:27
Путин посетил музей истории МГУ накануне 270-летия вузаОбщество, 16:27
В Кремле назвали «хорошим шагом вперед» решение FIDE по поводу россиянСпорт, 16:26
Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита»Спорт, 16:25
Ипотечный платеж за новостройку в 2024 году вырос втроеНедвижимость, 16:23
Аграрии назвали министру срок, когда в России начнут расти бананыОбщество, 16:22
Euroclear предостерегла, что России есть чем ответить на изъятие активовПолитика, 16:22
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 16:20
В сборной России отреагировали на смену гражданства шахматистки БаделькоСпорт, 16:13
Москве вернули тела 49 погибших российских военныхПолитика, 16:12
Недостроенный особняк по соседству с домом Трампа продали за $45 млнНедвижимость, 16:08
Ожидания бизнеса по инфляции на 2025 год вдвое превысили прогноз ЦБФинансы, 16:06
В Чите собака пробралась в школьную столовую и укусила учителяОбщество, 16:04
Эрмитаж объяснил эвакуациюОбщество, 15:59