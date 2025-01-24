В Тюмени решили доплачивать из бюджета на поминки по погибшим военным
Власти Тюмени ввели как новую меру поддержки семей погибших участников военной операции на Украине оплату поминального стола. Об этом сообщает мэр Тюмени Максим Афанасьев.
«Размер выплаты составит 1,45 размера прожиточного минимума, установленного в Тюменской области, что составляет 25 712 руб.», — написал Афанасьев.
Решение было принято на расширенном заседании президиума Совета муниципальных образований Тюменской области. В его рамках обсуждались лучшие практики по поддержке ветеранов военной операции на Украине и их семей.
Дополнительно мэрия освободила участников военной операции от уплаты за эвакуацию и хранение на муниципальной автостоянке брошенного автотранспорта.
В ноябре 2024 года правительство России расширило меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. В частности, молодые семьи военных смогут получить первоочередное право на получение выплаты на покупку или строительство жилья в 30–35% от стоимости этого жилья.
Соответствующие изменения были внесены в госпрограмму обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, отмечается в публикации.
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