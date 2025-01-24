 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Тюмени решили доплачивать из бюджета на поминки по погибшим военным

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Власти Тюмени ввели как новую меру поддержки семей погибших участников военной операции на Украине оплату поминального стола. Об этом сообщает мэр Тюмени Максим Афанасьев.

«Размер выплаты составит 1,45 размера прожиточного минимума, установленного в Тюменской области, что составляет 25 712 руб.», — написал Афанасьев.

Водитель угрожал застрелить в Тюменской области ветерана спецоперации
Политика

Решение было принято на расширенном заседании президиума Совета муниципальных образований Тюменской области. В его рамках обсуждались лучшие практики по поддержке ветеранов военной операции на Украине и их семей.

Дополнительно мэрия освободила участников военной операции от уплаты за эвакуацию и хранение на муниципальной автостоянке брошенного автотранспорта.

В ноябре 2024 года правительство России расширило меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. В частности, молодые семьи военных смогут получить первоочередное право на получение выплаты на покупку или строительство жилья в 30–35% от стоимости этого жилья.

Соответствующие изменения были внесены в госпрограмму обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, отмечается в публикации.

Читайте РБК в Telegram

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Тюмень поминальная служба Военная операция на Украине погибшие военные
Материалы по теме
Бывший футболист «Тюмени» погиб в зоне военной операции в 21 год
Спорт
У гипермаркета в Тюмени произошла стрельба
Общество
В Тюмени выбрали нового главу города
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 23 янв, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 23 янв, 18:02
Рябков не увидел предпосылок для мира на Украине через 100 днейПолитика, 14:57
Вратарь «Пермских медведей» погиб в зоне военной операцииСпорт, 14:55
В России запустили первый климатический проект по улавливанию СО2Тренды, 14:54
Осужденным украинским чиновникам разрешили служить в отдельных частях ВСУПолитика, 14:54
«Дом.РФ» дал прогноз по ценам на жилье в России до 2027 годаНедвижимость, 14:52
Медведев раскрыл число заключивших контракт в 2024 году⁠Политика, 14:48
Глава ФШР связал решение FIDE по россиянам с Трампом и двумя гендерамиСпорт, 14:44
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Как сговор на торгах приводит к уголовному преследованиюPro, 14:41
ФАС выявила сговор на торгах по поставкам лекарств в 62 регионаОбщество, 14:39
Синнер второй год подряд вышел в финал Australian OpenСпорт, 14:30
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
В МИДе потребовали «железобетонных гарантий» отказа НАТО от УкраиныПолитика, 14:22
Маск сообщил о планах протестировать подключение мобильных к StarlinkТехнологии и медиа, 14:19
Тренер отметил сложность гола Овечкина в пустые ворота «Сиэтла»Спорт, 14:17