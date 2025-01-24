Полиция закрыла сеть вебкам-студий по распространению порнографии

Сотрудники полиции выявили сеть вебкам-студий, которая действовала в четырех регионах, модели и работники задержаны по подозрению в распространении порнографии. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и задержания в нескольких городах — Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре. По предварительным данным, деятельность студий организовала жительница Саратова.

«В них работали не менее десяти моделей, которые проводили видеосеансы с гражданами иностранных государств. За определенную оплату девушки выполняли интимные пожелания клиентов», — говорится в сообщении.

Двое из задержанных были администраторами — контролировали работу и распределяли доходы моделей студии.

Обыски проходили при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В качестве доказательств были изъяты компьютеры, видеозаписи трансляций, документы и иные предметы. Следователь возбудил дело по ст. 242 Уголовного кодекса (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов).

С двух задержанных были взяты подписки о невыезде, в отношении лидера группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.