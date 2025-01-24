 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Полиция закрыла сеть вебкам-студий по распространению порнографии

Сотрудники полиции выявили сеть вебкам-студий, которая действовала в четырех регионах, модели и работники задержаны по подозрению в распространении порнографии. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и задержания в нескольких городах — Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре. По предварительным данным, деятельность студий организовала жительница Саратова.

«В них работали не менее десяти моделей, которые проводили видеосеансы с гражданами иностранных государств. За определенную оплату девушки выполняли интимные пожелания клиентов», — говорится в сообщении.

Путин на вопрос о запрете сравнил просмотр порносайтов с заказом котлет
Политика

Двое из задержанных были администраторами — контролировали работу и распределяли доходы моделей студии.

Обыски проходили при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В качестве доказательств были изъяты компьютеры, видеозаписи трансляций, документы и иные предметы. Следователь возбудил дело по ст. 242 Уголовного кодекса (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов).

С двух задержанных были взяты подписки о невыезде, в отношении лидера группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
порнография Саратов Ростов-на-Дону Краснодар Москва вебкам
Материалы по теме
Путин на вопрос о запрете сравнил просмотр порносайтов с заказом котлет
Политика
Суд оштрафовал издательства и типографию за порнографию в книге Сорокина
Общество
Суд вынесет приговор Трампу по делу порнозвезды за 10 дней до инаугурации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 23 янв, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 23 янв, 18:02
Песков заявил о готовности Кремля к переговорам с ТрампомПолитика, 13:29
Кремль оценил идею Трампа снизить цены на нефть для мира на УкраинеПолитика, 13:25
Мосбиржа с 27 января сузит ценовые границы в ходе вечерних торговИнвестиции, 13:23
Одна из лучших российских шахматисток сменила спортивное гражданствоСпорт, 13:18
Пользователи сообщили о проблемах в работе WhatsАpp в РунетеТехнологии и медиа, 13:16
Налог с продажи квартиры: инструкция по НДФЛНедвижимость, 13:14
МВД попросило не открывать в Telegram файл с вопросом: «Это ты на видео?»Технологии и медиа, 13:08
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Группу The Beatles номинировали на премию BRIT Awards впервые за полвекаLife, 13:03
Поперечный опроверг сообщения о своем выдворении из СШАПолитика, 13:00
Роспотребнадзор проверит пляжи Черного моря после разлива мазутаОбщество, 12:48
Кремль заявил, что ядерное соглашение с США будет в интересах всего мираПолитика, 12:48
Факты против вымысла: как ученые опровергают ИИ-конспирологиюЭкономика инноваций, 12:47
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:45
В МИДе констатировали отсутствие каналов взаимодействия России с НАТОПолитика, 12:43