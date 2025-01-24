Рэпер P.Diddy подал иск на $50 млн на обвинителей и СМИ
Рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс, более известный как Пи Дидди, подал в суд иск на своих обвинителей и медиакомпанию Nexstar. Об этом сообщает Variety.
Комбс обвиняет в клевете Кортни Берджесса, его адвоката Ариель Митчелл и управляющую телеканалом NewsNation компанию Nexstar. Сумма затребованной в иске компенсации составляет $50 млн.
Телеканал NewsNation сообщил, что Берджесс получил от друга 11 флэш-накопителей, которые принадлежали покойной бывшей девушке рэпера Ким Портер. На флешках были восемь секс-видео с «выходками» шести знаменитых мужчин и двух знаменитых женщин на вечеринках Пи Дидди. Все они по словам Берджесса были жертвами Пи Дидди, двое или трое были несовершеннолетними.
Также среди файлов были мемуары Ким Портер под заголовком «Потерянные слова Ким: Путешествие за справедливостью с другой стороны», рассказывающие о предполагаемых преступлениях ее спутника. которые ее совместные с Пи Дидди четверо детей назвали подделкой.
Адвокаты рэпера назвали «возмутительной ложью» заявления Берджеса в эфире телеканала и заявили, что флешек не существует.
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