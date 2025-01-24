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Рэпер P.Diddy подал иск на $50 млн на обвинителей и СМИ

Пи Дидди
Пи Дидди (Фото: Phillip Faraone / Getty Images)

Рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс, более известный как Пи Дидди, подал в суд иск на своих обвинителей и медиакомпанию Nexstar. Об этом сообщает Variety.

Комбс обвиняет в клевете Кортни Берджесса, его адвоката Ариель Митчелл и управляющую телеканалом NewsNation компанию Nexstar. Сумма затребованной в иске компенсации составляет $50 млн.

Телеканал NewsNation сообщил, что Берджесс получил от друга 11 флэш-накопителей, которые принадлежали покойной бывшей девушке рэпера Ким Портер. На флешках были восемь секс-видео с «выходками» шести знаменитых мужчин и двух знаменитых женщин на вечеринках Пи Дидди. Все они по словам Берджесса были жертвами Пи Дидди, двое или трое были несовершеннолетними.

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Шон Комбс

Также среди файлов были мемуары Ким Портер под заголовком «Потерянные слова Ким: Путешествие за справедливостью с другой стороны», рассказывающие о предполагаемых преступлениях ее спутника. которые ее совместные с Пи Дидди четверо детей назвали подделкой.

Адвокаты рэпера назвали «возмутительной ложью» заявления Берджеса в эфире телеканала и заявили, что флешек не существует.

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