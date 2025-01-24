Ученый назвал новые сроки раскола Африки с образованием океана

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Африканский континент расколется на две части в течение 1–5 млн лет из-за трещины, растущей со скоростью около 1,30 см в год, а на Земле образуется шестой океан, заявил DailyMail профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кен Макдональд.

Он уточнил, что в 2005 году в пустыне в Эфиопии появилась трещина длиной 35 миль, которая выросла с тех пор и сейчас проходит через Сомали, Кению, Танзанию и половину Эфиопии. Профессор отметил, что новый континент будет называться Нубийским.

При этом ранее ученые полагали, что раскол займет десятки миллионов лет. По словам Макдональда, дрейф двух частей и правда происходит крайне медленно, однако следует учитывать большие размеры Африки.

К тому же профессор отметил, что воды Индийского океана могут затопить то, что сейчас является «Восточно-Африканской рифтовой долиной», и тогда появится новый океан, который может стать таким же глубоким, как Атлантический. Макдональд также подчеркнул, что люди не будут замечать «вторжение океана», но ощутят землетрясения, увидят извержения вулканов.

Сам процесс разделения связан с «Восточно-Африканской рифтовой системой», которая представляет собой 2000-мильный разлом, образовавшийся не менее 22 млн лет назад. Две тектонические плиты — Сомалийская и Нубийская активно удаляются друг от друга, рассказал ученый.

В июле 2020 года агентство NBC News со ссылкой на ученых из США и Великобритании сообщило, что новый океан появится в результате тектонического разлома в Восточной Африке, который произойдет через 5–10 млн лет. По данным исследователей, это произойдет в результате движения Аравийской, Сомалийской и Африканской тектонических плит.

В марте 2023 года The Economic Times также привела данные ученых о том, что на Земле может возникнуть новый океан. Страны, которые не имеют выхода к морю (например, Замбия и Уганда), смогут обзавестись собственными береговыми линиями.

По мнению ученых, процесс будет происходить в течение миллионов лет, написала газета. Докторант Лидсского университета в Великобритании Кристофер Мур сообщил: «Это единственное место на Земле, где можно изучить, как континентальный разлом становится океаническим разломом». Похожие тектонические сдвиги происходили при образовании Красного моря и Аденского залива.

Морской геофизик и почетный профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд сказал, что данные GPS показали, что Аравийская плита удалялась от Африки со скоростью 1 дюйм (примерно 2,5 см) в год.