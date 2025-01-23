Генконсульство на Пхукете не подтвердило эпидемию гриппа на острове

Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Медицинские учреждения Пхукета в Таиланде не фиксируют рост числа заболевших гриппом и ОРВИ, сообщили РБК в генеральном консульстве России на острове.

«Эпидемиологическая обстановка соответствует сезонной норме», — заявили в дипмисии.

В само генконсульство россияне по поводу заболеваний гриппом также не обращались.

Туроператоры накануне тоже не подтвердили сообщения о вспышке заболеваний среди российских туристов в Таиланде: российские и таиландские туркомпании массовых жалоб на здоровье от туристов не получали, сообщили РБК в Ассоциации туроператоров России.

О том, что то россияне стали массово болеть птичьим гриппом на курортах Таиланда, в связи с чем местный департамент по контролю заболеваний усилил эпиднадзор, 22 января написал телеграм-канал Shot. По его данным, в отелях сейчас много больных, в среднем температура у них держится около недели.