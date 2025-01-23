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Половина преступлений в Москве оказалась связана с интернетом

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Около половины всех преступлений, совершенных в Москве в 2024 году, были организованы с использованием интернета. Об этом сообщил на заседании коллегии ГУ МВД России по Москве начальник главка генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

«Одним из безусловных приоритетов деятельности подразделений столичной полиции в 2024 году стала борьба с преступлениями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые все еще продолжают сохранять тенденцию к росту. Их количество составило практически половину от всех уголовно наказуемых деяний», — заявил Баранов.

Всего столичные полицейские раскрыли почти 18 тыс. подобных преступлений, а также установили 8,1 тыс. причастных к ним лиц.

Вместе с тем число общекриминальных насильственных преступлений в столице сократилось более чем на четверть. «Количество разбойных нападений сократилось на 27,8%, грабежей — на 21,7%, краж — на 15,9%. На 25,1% уменьшилось число краж из квартир. Число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 15%», — сообщил Баранов. При этом столичные полицейские раскрыли почти 9 тыс. преступлений, совершенных организованными преступными группами, и установили свыше 2,2 тыс. их членов. А еще двоих граждан полицейские Москвы обвинили в особо тяжком преступлении — занятии высшего положения в преступной иерархии.

Кроме того, полицейским Московского региона удалось изъять из оборота почти 1,3 т наркотиков, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, а также пресечь 313 оптовых каналов их поставки и обнаружить 19 подпольных нарколабораторий.

Благодаря камерам видеонаблюдения ГУ МВД Москвы раскрыло более 9,2 тыс. преступлений, включая 42 убийства, 161 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 128 разбойных нападений, 394 грабежа, более 4 тыс. краж.

На заседании выступил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в течение 2024 года все массовые столичные мероприятия, включая выборы президента и выборы в Мосгордуму, прошли без серьезных происшествий.

«В этом [2024] году восстановился туристический поток, и миллионы людей посетили Москву. Особенно это было заметно в новогодние и рождественские праздники <...>. Несмотря на это, все новогодние праздники прошли без каких-либо серьезных происшествий. Это, конечно, большая заслуга московской полиции», — заявил градоначальник (цитата по АГН «Москва»). Мэр отметил и снижение таких видов преступлений, как грабежи, кражи, разбойные нападения, угон машин.

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