В ФАС рост цен на картофель в 2024 году объяснили эффектом низкой базы
Цены на картофель в России выросли в 2024 году, потому что произошла их коррекция по сравнению с низкими ценами из-за большого урожая этого продукта питания в 2023 году. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.
«Когда в прошлом году из-за большого урожая [картофеля] была очень низкая цена, а сейчас цена скорректировалась, и нас спрашивают: почему же такая цена? Мы говорим: потому что была низкая база в прошлом году», — сказал он.
Шаскольский также добавил, что на сельскохозяйственных рынках высокая конкуренция, так как на них много участников, поэтому здесь меры антимонопольного регулирования, как правило, не применяются. «Другое дело, что мы смотрим за посредниками — за торговыми сетями, которые в отличие от сельхозтоваропроизводителей имеют высокую рыночную власть и могут оказывать определенное влияние на рынок», — отметил глава ФАС.
По данным Росстата, цены на картофель по итогам 2024 года выросли почти на 92% и это самый подорожавший продукт питания, стоимость которого фиксирует ведомство. В 2023 году картофель, напротив, дешевел на 15,8%.
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