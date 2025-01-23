Мужчина переписывался с родственниками убитой, чтобы скрыть ее смерть
В Петербурге нашли тело женщины с признаками насильственной смерти, в ее убийстве сознался местный житель. По его словам, это произошло в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба СК по региону.
Подозреваемый 36-летний уроженец Волгограда снимал вместе с 28-летней погибшей квартиру в одной из квартир дома 41 по улице Можайской. В ночь на 1 января они поссорились, и мужчина ударил сожительницу киянкой по голове и задушил галстуком, пишет «Фонтанка».
По информации издания, он почти месяц скрывал расправу над женщиной с помощью сообщений в мессенджере, поддерживая у ее близких иллюзию общения с живым человеком.
По данным «Фонтанки», ночью 23 января в полицию с заявлением о пропаже женщины обратился ее отец. На тот момент от нее два дня не было известий, но мужчина начал беспокоиться раньше, когда дочь стала игнорировать звонки и предложения встретиться под разными предлогами. Когда он позвонил ее сожителю, тот сказал, что возлюбленная заболела и перезвонит позже. Звонка не последовало.
Позднее в ту же ночь в полицию позвонил адвокат и сообщил, что его клиент хочет написать явку с повинной. Тело женщины все это время находилось в доме подозреваемого. По словам его адвоката Никиты Леонтьева, мужчина сознался в убийстве, потому что его терзала совесть.
«Вот у меня тут такая достоевщина. Человек начал себя изнутри есть и в конце концов пришел к признанию. То есть совесть замучила», — рассказал Леонтьев.
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