Две гитары рок-музыканта Джеффа Бека ушли с молотка за $2,55 млн

Две электрогитары рок-музыканта Джеффа Бека были проданы с молотка более чем за $2,55 млн. Данные о продаже были размещены на сайте аукциона Christie's.

Как сообщает сайт GuitarWorld, решение продать коллекцию умершего в 2023 году Бека приняла его жена Сандра. Гитары стали самыми дорогими лотами из собственности музыканта.

Одним из них был инструмент фирмы Gibson модели Les Paul, получивший имя Oxblood за его темно-красный цвет. Электрогитара ушла с молотка за сумму £1 068 500 ($1 314 126). Изначально ожидалось, пишет Robb Report, что Oxblood будет продана за сумму $431–616 тыс.

Произведенная в 1954 году электрогитара была основным инструментом Джеффа Бека во время его американского тура 1972 года с басистом Тимом Богертом и ударником Кармайном Апписом. Она также сфотографирована для обложки альбома 1975 года Blow By Blow, в записи которого была часто использована.

Вторым по стоимости проданным инструментом стала электрогитара фирмы Fender модели Stratocaster, под именем Anoushka. Ее купили за сумму £1 008 000 ($1 239 527). Гитара получила свое имя в честь подписавшей гитару Анушки Шанкар, дочери индийского ситариста Рави Шанкара.

Сделанный предположительно в 1992 году инструмент был основным для Бека в течение 15 лет — больше, чем какой-либо другой. Стратокастер также использовался музыкантом в 2012 году во время совместного выступления с Би Би Кингом, Миком Джаггером и Бадди Гаем в Белом доме перед президентом США Бараком Обамой.

Джефф Бек — британский рок-музыкант и гитарист-виртуоз. В начале карьеры играл в группе The Yardbirds, затем в 1967 году основал свою группу The Jeff Beck Group. Дважды был введен в зал славы рок-н-ролла: как участник The Yardbirds и как сольный артист. Умер в 2023 году в возрасте 78 лет.