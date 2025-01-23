Роспотребнадзор предупредил о раннем сезоне «присасывания клещей»
«Сезон присасывания клещей» в этом году на фоне теплой погоды может начаться раньше обычного — в середине марта, предупредили в Роспотребнадзоре.
Такое уже было в малоснежную зиму 2014 года, когда наблюдалась постоянная плюсовая температура с середины февраля, отмечают в ведомстве.
В Роспотребнадзоре предупредили, что «такое может повториться и в этом году». Однако в разных регионах ситуация может быть разной из-за разных природных условий.
При посещении лесов и парков Роспотребнадзор рекомендует наносить репелленты — средства от насекомых — и одеваться так, чтобы клещи не смогли заползти под одежду.
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