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Общество ,  
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Роспотребнадзор предупредил о раннем сезоне «присасывания клещей»

Роспотребнадзор предупредил о раннем сезоне присасывания клещей
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Сезон присасывания клещей» в этом году на фоне теплой погоды может начаться раньше обычного — в середине марта, предупредили в Роспотребнадзоре.

Такое уже было в малоснежную зиму 2014 года, когда наблюдалась постоянная плюсовая температура с середины февраля, отмечают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре предупредили, что «такое может повториться и в этом году». Однако в разных регионах ситуация может быть разной из-за разных природных условий.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

При посещении лесов и парков Роспотребнадзор рекомендует наносить репелленты — средства от насекомых — и одеваться так, чтобы клещи не смогли заползти под одежду.

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