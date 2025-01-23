Роспотребнадзор предупредил об угрозе более ранней активности клещей

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В России из-за раннего потепления клещи могут проснуться раньше, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что на активность клещей влияет увеличение светового дня и потепление, обычно он начинается в апреле, когда появляются первые проталины.

Специалисты сравнили нынешнюю ситуацию с малоснежной зимой 2014 года, когда положительные температуры регулярно фиксировали с 12 февраля. Тогда раннее потепление вызвало начало сезона активности клещей в середине марта, на месяц раньше, чем обычно.

«Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Роспотребнадзоре также напомнили о мерах предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке. Во-первых, нужно подбирать одежду так, чтобы она не допускала заползания клещей; во-вторых, использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

В июле 2024 года Роспотребнадзор сообщал, что в связи с укусами клещей в больницы обратились 387 тыс. человек, более 4 млн — привились от клещевого энцефалита. Наибольшее количество обратившихся отмечено в Свердловской и Кемеровской областях, в Пермском крае.

Специалисты ведомства подчеркивали, что снятых с людей клещей требуется отнести на диагностику, которая поможет выявить инфицирование паразита и вовремя провести профилактическое лечение.