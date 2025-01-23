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В Ямало-Ненецком округе повысили до ₽3,1 млн выплату за контракт с армией

На Ямале повысили единовременную выплату военным за контракт до 3,1 млн рублей
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Единовременная выплата военным за подписание контракта и убытие в зону военной операции в Ямало-Ненецком автономном округе составит 3,1 млн руб. Об этом сообщило правительство региона.

Решение принято по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. «Ее смогут получить участники спецоперации, заключившие контракт в пункте отбора или военном комиссариате на территории округа», — говорится в сообщении правительства.

Выплаты будут распространятся на военных, которые подписали контракт с 20 января по 31 марта.

Ранее военным выплачивали единовременно 1,9 млн руб.

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