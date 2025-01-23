Вучич оценил прогресс Украины по вступлению в ЕС

Вучич: Украина находится ближе всех к вступлению в ЕС

Украина находится ближе всех кандидатов к вступлению в Евросоюз, заявил президент Сербии Александр Вучич. Трансляцию передает Pink.

«Если говорить о вступлении в ЕС, то Украина ближе, наверное, ближе всех, а во всем остальном мы намного дольше на этом пути», — сказал Вучич.

Вучич рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Вучича, Зеленский не просил его вводить санкции против России, поскольку, по его словам, он знает позицию Сербии.

Вучич уточнил, что президенты говорили о мире на Украине, но также и о некоторых вещах на европейском пути, который Сербия проходит, так же, как и Украина.

К тому же, Вучич сообщил в соцсетях, что Сербия хочет продолжить сотрудничества с Киевом на пути вступления в Евросоюз двух стран.

На встрече в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в сообщество.

Сейчас официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.