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Ефимов анонсировал начало работ на 8 проектах редевелопмента в 2025 году

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Столичные власти запланировали в 2025 году начало строительных работ на восьми площадках, которые относятся к проектам комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, реализация этих проектов позволит городу получить 3,7 млн кв. м недвижимости различного назначения. «В итоге появятся новые городские кварталы с жильем, общественно-деловыми объектами и многофункциональными и производственными комплексами, — уточнил вице-мэр. — Также это даст столице 37 тыс. новых рабочих мест». Участки расположены в девяти районах шести округов Москвы, их суммарная площадь достигает почти 114 га.

Один из проектов — реорганизация участка бывшей промзоны «Кунцево» (ЗАО) площадью почти 16 га, в результате которого к 2032 году там появится современный жилой квартал со всей инфраструктурой, соответствующий концепции 15-минутного города. «Это значит, что на одной территории появится все для комфортной жизни, работы и отдыха», — подчеркнул глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По информации мэрии, в общей сложности там построят почти 600 тыс. кв. м нового жилья, а площадь общественно-деловых объектов превысит 13 тыс. «квадратов». Внутри квартала выделят прогулочные зоны, обустроят велодорожки, детские и спортивные площадки.

Столичная программа КРТ подразумевает реорганизацию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные кварталы с застройкой самого разного назначения. Работы по ее реализации ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина — ранее градоначальник сообщал, что за 2024 год число проектов КРТ выросло в 1,6 раза. На данный момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 таких проекта, общая площадь реорганизуемых участков достигает 42 кв. км.

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Москва редевелопмент промзона Недвижимость благоустройство Владимир Ефимов
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