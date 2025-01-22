В 2024 году россияне оставили в каршеринге 300 самокатов, паяльник и мешок шишек

«Ситидрайв» рассказал, что забывали россияне в каршеринге в 2024 году

В 2024 году россияне оставили в машинах каршеринга «Ситидрайв» 300 самокатов, паяльник, самовар и мешок сосновых шишек, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Крое того, клиенты в разное время забывали в автомобиле три камеры GoPro, раритетный смартфон BlackBerry, два комплекта боксерских перчаток, туфли и тапочки.

В компании отметили, что в машинах каршеринга регулярно оставляют личные вещи. Каждый месяц водители забывают в авто от 250 до 300 вещей.

«В 2024 году <...> разнообразие оставляемых электронных устройств заметно увеличилось: <... > список пополнился ноутбуками, камерами, зарядными устройствами и смарт-часами», — сообщили в компании.

Согласно статистике, 95% забытых личных вещей возвращают владельцам в течение двух часов.