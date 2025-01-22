«Ситидрайв» рассказал, что забывали россияне в каршеринге в 2024 году
В 2024 году россияне оставили в машинах каршеринга «Ситидрайв» 300 самокатов, паяльник, самовар и мешок сосновых шишек, сообщили РБК в пресс-службе компании.
Крое того, клиенты в разное время забывали в автомобиле три камеры GoPro, раритетный смартфон BlackBerry, два комплекта боксерских перчаток, туфли и тапочки.
В компании отметили, что в машинах каршеринга регулярно оставляют личные вещи. Каждый месяц водители забывают в авто от 250 до 300 вещей.
«В 2024 году <...> разнообразие оставляемых электронных устройств заметно увеличилось: <... > список пополнился ноутбуками, камерами, зарядными устройствами и смарт-часами», — сообщили в компании.
Согласно статистике, 95% забытых личных вещей возвращают владельцам в течение двух часов.
Читайте РБК в Telegram.
Нетаньяху объявил о начале «масштабной операции по искоренению терроризма»
Отец баскетболиста Тимма назвал его самоубийство подстроенным
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю
Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста
ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
В Москве перевели постановку на воинский учет в электронный вид
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Тренера клуба МХЛ отстранили за массовую драку
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов