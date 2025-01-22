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Застрявшие в Гаване туристы из России вылетели в Москву

Задержавшийся в аэропорту Гаваны рейс с российскими туристами вылетел в Москву, заявили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

21 января «РИА Новости» со ссылкой на перевозчика сообщили, что в аэропорту столицы Кубы на 28 часов задержался рейс FV6850 в Москву. На изменение времени вылета самолета повлияла «совокупность факторов». В авиакомпании отметили, что вылета ожидают 328 пассажиров, им предложили трансфер и размещение в гостинице.

По информации телеграм-канала Mash, номера в отелях российским туристам предоставили после того, как они разбили палаточный лагерь в здании воздушной гавани.

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Самолет с россиянами вылетел в Москву 22 января в 00:24 мск.

«Задержка рейса произошла изначально из-за технического дефекта, который был устранен, после чего задержка продлевалась по причине необходимости обеспечения отдыха экипажа», — уточнили в авиакомпании.

Позднее экипаж ожидал загрузку питания на борту, которую аэропорт не смог произвести в надлежащее время, отметил перевозчик.

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