 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Экс-собкор «России сегодня» в Польше и Чехии Свиридов умер в 59 лет

Леонид Свиридов
Леонид Свиридов (Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации / X)

Журналист медиагруппы «Россия сегодня» Леонид Свиридов, работавший собственным корреспондентом агентства «РИА Новости» в Чехии, Словакии и Польше, скончался на 60-м году жизни. Об этом говорится в сообщении агентства.

«Причину смерти устанавливают врачи», — добавили там.

С 2003 года он работал в Польше. В 2015 году польские власти аннулировали разрешение на долгосрочное жительство в ЕС Свиридова. Как указывало агентство, аннулирование вида на жительство, а также аккредитации и высылка из страны произошли «на фоне активной журналистской работы Леонида».

Польша аннулировала вид на жительство журналиста МИА «Россия сегодня»
Политика

Агентство внутренней безопасности Польши инициировало процедуру в 2014 году. Польские СМИ сообщали, что 48-летнего россиянина подозревают в шпионаже. Тогда журналист обращался в Управление по делам иностранцев с требованием предоставить ему тайное решение АВБ, послужившее основанием для возбуждения дела, однако ему было отказано.

Журналистскую карьеру Свиридов начал в 1992 году, когда он стал работать в ВГТРК, был собственным корреспондентом в Белоруссии и завкорпунктом в Праге — региональном бюро в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия, Австрия, Словакия, Болгария, Македония, Югославия, Хорватия).

В медиагруппе «Россия сегодня» Свиридов продолжил заниматься польской тематикой в качестве обозревателя агентства Sputnik.

«Он был высокопрофессиональным журналистом, подготовил немало талантливых материалов и эксклюзивных интервью с лидерами стран Восточной Европы. Отличался глубоким знанием истории региона», — отметили в медиагруппе.

Читайте РБК в Telegram.

Нетаньяху объявил о начале «масштабной операции по искоренению терроризма»

Отец баскетболиста Тимма назвал его самоубийство подстроенным

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

В Москве перевели постановку на воинский учет в электронный вид

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Тренера клуба МХЛ отстранили за массовую драку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
РИА Новости корреспондент Польша Чехия некролог Леонид Свиридов Россия Сегодня
Материалы по теме
Суд подтвердил запрет российскому журналисту посещать страны Шенгена
Политика
Польского журналиста вышлют из России
Политика
МИД России назвал вызывающим отказ Польши аккредитовать журналиста из РФ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 18:01
Суд в Бельгии отклонил иск к фон дер Ляйен из-за COVIDПолитика, 22:38
Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атакиПолитика, 22:25
Оперштаб на Кубани показал кадры работ около кормы танкераОбщество, 22:21
Министр обороны Франции назвал речь Трампа «пинком под зад» ЕвропеПолитика, 22:10
МИД России обещал поддержку Кубе после решения Трампа о санкционных мерахПолитика, 21:59
СКА прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв лидера КХЛСпорт, 21:49
Мэр Киева сообщил о взрывах в городеПолитика, 21:34
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кандидат в постпреды США при ООН поддержала политику «мира через силу»Общество, 21:34
ЦСКА отыгрался с 1:4, но все равно уступил «Северстали» по буллитам в КХЛСпорт, 21:30
Минобороны сообщило о семи сбитых над Крымом дронах ВСУПолитика, 21:26
Рубио объяснил, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за 24 часаПолитика, 21:22
Ставки на рост доллара на мировом рынке достигли максимума с 2016 годаИнвестиции, 21:16
Экс-собкор «России сегодня» в Польше и Чехии Свиридов умер в 59 летОбщество, 21:14
Маск исковеркал имя Олафа Шольца, назвав его тупицейПолитика, 20:50