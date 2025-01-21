Экс-собкор «России сегодня» в Польше и Чехии Свиридов умер в 59 лет

Леонид Свиридов (Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации / X)

Журналист медиагруппы «Россия сегодня» Леонид Свиридов, работавший собственным корреспондентом агентства «РИА Новости» в Чехии, Словакии и Польше, скончался на 60-м году жизни. Об этом говорится в сообщении агентства.

«Причину смерти устанавливают врачи», — добавили там.

С 2003 года он работал в Польше. В 2015 году польские власти аннулировали разрешение на долгосрочное жительство в ЕС Свиридова. Как указывало агентство, аннулирование вида на жительство, а также аккредитации и высылка из страны произошли «на фоне активной журналистской работы Леонида».

Агентство внутренней безопасности Польши инициировало процедуру в 2014 году. Польские СМИ сообщали, что 48-летнего россиянина подозревают в шпионаже. Тогда журналист обращался в Управление по делам иностранцев с требованием предоставить ему тайное решение АВБ, послужившее основанием для возбуждения дела, однако ему было отказано.

Журналистскую карьеру Свиридов начал в 1992 году, когда он стал работать в ВГТРК, был собственным корреспондентом в Белоруссии и завкорпунктом в Праге — региональном бюро в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия, Австрия, Словакия, Болгария, Македония, Югославия, Хорватия).

В медиагруппе «Россия сегодня» Свиридов продолжил заниматься польской тематикой в качестве обозревателя агентства Sputnik.

«Он был высокопрофессиональным журналистом, подготовил немало талантливых материалов и эксклюзивных интервью с лидерами стран Восточной Европы. Отличался глубоким знанием истории региона», — отметили в медиагруппе.