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Парад сразу из шести планет стал виден на небе

Установка телескопа для наблюдения за ночным небом на территории Московского планетария
Установка телескопа для наблюдения за ночным небом на территории Московского планетария (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Парад сразу из шести планет Солнечной системы можно наблюдать на небе вечером во вторник, 21 января, сообщает Московский планетарий.

«Самые яркие из них — Венера, Сатурн, Юпитер и Марс — видны невооруженным глазом, а Нептун и Уран — в телескоп», — говорится в сообщении.

Фото: Московский планетарий / Telegram
Фото: Московский планетарий / Telegram
Фото: Московский планетарий / Telegram
Фото: Московский планетарий / Telegram
Фото: Московский планетарий / Telegram
Фото: Московский планетарий / Telegram

На опубликованной фотографии изображено ночное небо и расположение планет на нем, соответственно, с востока на запад: Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Венера с Сатурном рядом.

Отмечается, что планеты стали видны сразу после заката — после 17:30 мск. Венера, Сатурн и Нептун скроются за горизонтом после 21:00 мск. Однако, согласно прогнозу, всю ночь в небе будут сиять Юпитер и Марс, а Уран можно будет разглядеть в телескоп.

При этом все шесть планет не исчезнут с неба еще в течение ближайшего месяца при ясной погоде. Кроме этого, 28 февраля к ним присоединиться Меркурий.

«Это ближайшая дата, когда семь планет будут видны на небе одновременно», — уточняет пресс-служба планетария.

Парад планет — это явление в астрономии, когда несколько планет выстраиваются достаточно близко друг к другу и почти в один ряд при наблюдении с Земли. В научной среде принято называть это событие «выравниванием планет».

В 2025 году должны пройти еще два пара планет — 15 апреля — утренний парад из четырех планет (Нептун, Меркурий, Сатурн и Венера) и 11 августа — утренний парад из шести планет (Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн).

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Этот парад прогнозировали еще в августе 2024 года. Тогда произошел последний парад планет, на небе также выстроились шесть планет — Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн, а также убывающая Луна.

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Московский планетарий планеты солнечная система
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