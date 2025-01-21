Парад сразу из шести планет стал виден на небе

Установка телескопа для наблюдения за ночным небом на территории Московского планетария (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Парад сразу из шести планет Солнечной системы можно наблюдать на небе вечером во вторник, 21 января, сообщает Московский планетарий.

«Самые яркие из них — Венера, Сатурн, Юпитер и Марс — видны невооруженным глазом, а Нептун и Уран — в телескоп», — говорится в сообщении.

Фото: Московский планетарий / Telegram Фото: Московский планетарий / Telegram

На опубликованной фотографии изображено ночное небо и расположение планет на нем, соответственно, с востока на запад: Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Венера с Сатурном рядом.

Отмечается, что планеты стали видны сразу после заката — после 17:30 мск. Венера, Сатурн и Нептун скроются за горизонтом после 21:00 мск. Однако, согласно прогнозу, всю ночь в небе будут сиять Юпитер и Марс, а Уран можно будет разглядеть в телескоп.

При этом все шесть планет не исчезнут с неба еще в течение ближайшего месяца при ясной погоде. Кроме этого, 28 февраля к ним присоединиться Меркурий.

«Это ближайшая дата, когда семь планет будут видны на небе одновременно», — уточняет пресс-служба планетария.

Парад планет — это явление в астрономии, когда несколько планет выстраиваются достаточно близко друг к другу и почти в один ряд при наблюдении с Земли. В научной среде принято называть это событие «выравниванием планет».

В 2025 году должны пройти еще два пара планет — 15 апреля — утренний парад из четырех планет (Нептун, Меркурий, Сатурн и Венера) и 11 августа — утренний парад из шести планет (Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн).

Этот парад прогнозировали еще в августе 2024 года. Тогда произошел последний парад планет, на небе также выстроились шесть планет — Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн, а также убывающая Луна.