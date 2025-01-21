Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратом

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Российскую вакцину от рака «Утжефра» впервые применили на человеке, сообщает заведующая отделом клеточной и иммунной терапии Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава Ольга Алешина.

«Первый пациент — участник клинического исследования — женщина 59 лет, она получила «Утжефру» 12 и 13 декабря двумя дозами», — передает ее слова «РИА Новости».

Как отметила Алешина, у женщины не было зафиксировано серьезных осложнений после введения препарата. А уже через неделю пациентку перевели из отделения реанимации в гематологическое отделение, где она наблюдается в условиях стационара.

Результаты обследования показали полную безопасность препарата. Отмечается, что всего в рамках исследования вакцину введут 60 пациентам, затем в течение года они будут сдавать анализы, проходить осмотры и другие процедуры.



В середине декабря 2024 года главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн заявил, что российская вакцина от рака будет бесплатной для всех пациентов.

В июне того же года эффективность разработанного препарата доказали на мышах, а уже в ноябре стало известно о начале клинических исследований, которые прогнозировались не раньше второй половины 2025 года.

Это персонализированная мРНК-вакцина, ее разработали сотрудники Центра имени Н.Ф. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

мРНК-платформа — это технология создания новых лекарственных препаратов, работающих на уровне генома клетки.