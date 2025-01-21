Режиссер «Вальсирующих» Бертран Блие умер на 86-м году жизни

Бертран Блие (Фото: IMAGO / Wallis / Starface / Global Look Press)

Французский режиссер Бертран Блие умер в возрасте 85 лет, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление семьи режиссера.

Его родные заявили, что режиссер ушел из жизни «мирно дома в Париже, в окружении жены и детей». По словам министра культуры Франции Рашиды Дати, Блие был «великим режиссером-нонконформистом.

Бертран Блие родился 14 марта 1939 года в коммуне Булонь-Бийанкур на западе Парижа в семье актера Бернара Блие. Начинал карьеру как режиссер-документалист в духе направления так называемого синема-верите (в переводе с французского — «правдивое кино»). В 1963 году Блие начал карьеру в большом кино, сняв картину «Гитлер? Не знаю». Затем были сняты ленты «Гримаса» (1966) и «Если бы я был шпионом» (1967).

Широкая известность пришла к Блие в 1974 году после выхода в свет картины «Вальсирующие», после съемок в которой актеры Жерар Депардье, Патрик Деваэр и Миу-Миу также обрели популярность. Истинную славу режиссеру принес фильм «Приготовьте носовые платки» (1978), где сыграло то же актерское трио. Впоследствии этот фильм был удостоен премии «Оскар» как лучший иностранный фильм года.

В 1979 году Блие снял сюрреалистическую картину «Холодные закуски».