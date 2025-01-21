«Татспиртпром» стал лидером по производству водки в России

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Российская алкогольная компания «Татспиртпром» возглавила список производителей водки по итогам 2024 года, нарастив выпуск продукции на 8% по сравнению с предыдущим годом и обойдя предыдущего лидера Novabev Group, которая продемонстрировала снижение на 3%. Эти данные приводит газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

По итогам прошлого года принадлежащая правительству Татарстана АО «Татспиртпром» (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская») произвела продукцию на 10,25 млн декалитров (дал), тогда как Novabev Group (Beluga, «Беленькая», «Мягков»), возглавлявшая список в предыдущие годы, произвела продукцию в общей сложности на 9,6 млн дал.

Третье место занимает Алкогольная сибирская группа (бренды «Пять озер», «Белая березка», «Хаски»), нарастившая производство на 14%, до 8,96 млн дал.

Наиболее выраженный рост среди топ-20 ключевых производителей водки показали ЛВЗ «Саранский» (водка «Балчуг», «Чистые росы», Spelta) — 85%, до 4,45 млн дал, и группа Ladoga (бренды Fowler’s, «Царская», Barrister) — на 59%, до 3,27 млн дал. Производящая водку «Байкал» Алкогольная производственная компания (АПК) снизила производство продукции на 48%, до 1,36 млн дал. В декабре 2024 года компания подала в арбитражный суд заявление о своей ликвидации.

Всего по итогам 2024 года в России было произведено почти 83 млн дал водки, что на 5% больше год к году.

В июле 2024 года глава «Татспиртпрома» Руслан Максудов в интервью РБК рассказал, что компания рассматривает возможность создания совместного алкогольного напитка со своим китайским партнером Egma. Максудов отмечал, что Китай — один из давних импортеров продукции «Татспиртпрома», а локальный партнер Egma запустил в этой стране, 11 фирменных магазинов «Татспиртпрома».