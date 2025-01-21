Во Франции таможня изъяла тонны меда для улучшения потенции

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Во Франции таможня изъяла тонны «меда-афродизиака», нелегально привезенного из Малайзии, Турции, Туниса, Таиланда, сообщила SCMP со ссылкой на французскую службу.

Газета уточнила, что этот мед рекламируется как натуральное средство для улучшения эрекции, однако зачастую в него добавляют лекарства от импотенции, например силденафил или тадалафил, — они также входят в состав «Виагры» и «Сиалиса», которые во Франции можно приобрести только по рецепту.

Мед, равно как и специальные гели, незаконно продают в виде «шотов» или «стиков» в клубах и других ночных заведениях.

Всего для выявления контрабанды таможенники проверили партии меда объемом около 31 тыс. т.

К тому же в ноябре в Марселе таможня нашла другую партию контрабанды — 13 т меда, привезенного из Малайзии.

В сообщении говорится, что люди стали чаще использовать такой сладкий афродизиак, хотя государство предупреждает об опасности для здоровья от ингредиентов, не указанных на этикетках.



В 2021 году французские власти отметили несколько случаев, когда этот мед вызывал судороги, отеки головного мозга или острые воспаления почек.

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