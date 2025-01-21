Китайские космонавты впервые синтезировали кислород на орбите
Китайские космонавты впервые в мире произвели кислород искусственным путем на орбите, а также ингредиенты, необходимые для ракетного топлива, находясь на борту космической станции «Тяньгун», сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на Агентство пилотируемой космонавтики страны.
В сообщении говорится, что уметь проводить фотосинтез этих элементов необходимо для выживания человека и будущего освоения космоса, а успех китайских космонавтов дает возможности долгосрочного освоения космоса, в том числе высадки на Луну с экипажем до 2030 года.
Газета уточнила, что специалисты провели 12 экспериментов внутри устройства в форме ящика, в котором превращали углекислый газ и воду в кислород при помощи полупроводниковых катализаторов. К тому же так производился этилен — углеводород, который может быть использован для изготовления топлива для космических кораблей.
Такая технология «имитирует естественный процесс фотосинтеза зеленых растений с помощью специально разработанных физических и химических методов». Предыдущие эксперименты с подобным процессом, проводимые на борту Международной космической станции (МКС), были связаны с выращиванием растений, а космонавты пытались понять, как микрогравитация влияет на естественный фотосинтез.
Газета уточнила, что китайские исследователи начали изучать идею «внеземного искусственного фотосинтеза» в 2015 году. Помимо производства кислорода и топлива на основе углерода устройство, установленное на «Тяньгуне», позволило собрать ценные данные о многофазных химических процессах газ — жидкость — твердое тело в условиях микрогравитации.
Механизм разработан так, чтобы его можно было модернизировать во время пребывания на орбите. Это позволит ученым тестировать различные катализаторы и реакции, говорится в сообщении.
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