Правительство Петербурга потребовало снести магазины у Спаса на Крови

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Правительство Санкт-Петербурга потребовало от предпринимателя Алексея Сергиенко демонтировать до 21 января торговые лавки на набережной канала Грибоедова, рядом с храмом Спаса на Крови, подтвердил бизнесмен в своем телеграм-канале соответствующую новость издания «Фонтанка».

Он также заявил, что попытка правительства «выселить» его бизнес с набережной незаконна. Компания подала в суд, уточнил Сергиенко, заверив, что будет бороться за свои права.

По данным «Фонтанки», которая ссылается на комитет по контролю за имуществом, бизнесмен заключил договор с правительством в 2014 году с целью создать культурно-выставочный центр «Вернисаж» для проведения мероприятий культуры и искусства, не связанных с предпринимательством. Его компания называется «Региональная общественная организация «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга», уточнил он сам в интервью изданию.

Однако, как отметило правительство, Сергиенко открыл на арендованном пространстве магазины, которые также занимают и соседние земельные участки. Поэтому власти расторгли договор аренды с предпринимателем в 2023 году и направили Сергиенко «уведомления о необходимости добровольно освободить территорию».

«Договор аренды был расторгнут из-за неоднократных нарушений со стороны арендатора. Иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о возобновлении аренды был отклонен апелляционным судом», — уточнили в ведомстве.

Предприниматель Алексей Сергиенко — поп-арт- и полит-арт-художник, уточнило издание. Среди его работ — «Ромашки», серии «Президент. Добрейшей души человек» и «Родина». Его частная галерея расположена на Петроградской набережной, там есть инсталляции, арт-объекты и выставки современных художников. В 2018 году у Интерактивного музея современного искусства Алексея Сергиенко на Невском проспекте заварили дверь, заложили вход бетонными блоками и при помощи шурупов заблокировали окна, сообщила «Фонтанка». Директор музея и сам Сергиенко рассказали, что так поступил арендодатель, нанесший им материальный ущерб и угрожавший покалечить.

В сообщении говорится, что городские службы снесут лавки, если Сергиенко не демонтирует их сам.

При этом тот надеется, уточнило издание, что до решения суда никто не будет трогать его имущество, а происходящее считает результатом действий конкурентов.